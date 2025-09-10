Ceci e Nicollas acompanham romeiros de Atalaia na tradicional subida ao Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte.

A prefeita de Atalaia, Ceci, e o vice-prefeito, Nicollas, estão em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde participaram da tradicional subida ao Horto do Padre Cícero ao lado de mais de 700 romeiros e romeiras do município.

Com o apoio da Prefeitura de Atalaia, a caravana contou este ano com 15 ônibus, que levaram os fiéis até a Terra do “Padim Ciço”, em mais uma demonstração de fé e devoção que se renova a cada ano. A viagem é considerada uma das maiores expressões religiosas do povo nordestino e faz parte da identidade cultural e espiritual dos atalaienses.

Durante a caminhada, a prefeita destacou a importância desse momento de renovação espiritual. “Estar nesse lugar de fé, esperança e devoção é renovar forças para seguir trabalhando com amor pela nossa cidade. Que a fé de nosso Padim Ciço siga nos guiando e fortalecendo nossas tradições”, afirmou Ceci.

Já o vice-prefeito Nicollas ressaltou a emoção de compartilhar a experiência com os romeiros. “Um momento de fé, emoção e renovação espiritual, que fortalece ainda mais nossa união e a certeza de que tradição e devoção seguem vivas no coração do nosso povo! Foi maravilhoso! Que Padre Cícero abençoe nossa Atalaia, disse o vice-prefeito.