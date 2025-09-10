19°C 27°C
Ceci e Nicollas acompanham romeiros de Atalaia na tradicional subida ao Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte

Mais de 700 romeiros de Atalaia viajaram em 15 ônibus para participar da romaria em Juazeiro do Norte, no Ceará.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
10/09/2025 às 16h34
Ceci e Nicollas acompanham romeiros de Atalaia na tradicional subida ao Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte
Ceci e Nicollas acompanham romeiros de Atalaia na tradicional subida ao Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte.

A prefeita de Atalaia, Ceci, e o vice-prefeito, Nicollas, estão em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde participaram da tradicional subida ao Horto do Padre Cícero ao lado de mais de 700 romeiros e romeiras do município.

Com o apoio da Prefeitura de Atalaia, a caravana contou este ano com 15 ônibus, que levaram os fiéis até a Terra do “Padim Ciço”, em mais uma demonstração de fé e devoção que se renova a cada ano. A viagem é considerada uma das maiores expressões religiosas do povo nordestino e faz parte da identidade cultural e espiritual dos atalaienses.

Durante a caminhada, a prefeita destacou a importância desse momento de renovação espiritual. “Estar nesse lugar de fé, esperança e devoção é renovar forças para seguir trabalhando com amor pela nossa cidade. Que a fé de nosso Padim Ciço siga nos guiando e fortalecendo nossas tradições”, afirmou Ceci.

Já o vice-prefeito Nicollas ressaltou a emoção de compartilhar a experiência com os romeiros. “Um momento de fé, emoção e renovação espiritual, que fortalece ainda mais nossa união e a certeza de que tradição e devoção seguem vivas no coração do nosso povo! Foi maravilhoso! Que Padre Cícero abençoe nossa Atalaia, disse o vice-prefeito.

