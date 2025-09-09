19°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Tradição e fé: começou a Romaria de Atalaia com destino à terra do Padre Cícero

700 romeiros de Atalaia partem para Juazeiro do Norte acompanhados da prefeita Ceci.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
09/09/2025 às 07h23
Tradição e fé: começou a Romaria de Atalaia com destino à terra do Padre Cícero
Tradição e fé: começou a Romaria de Atalaia com destino à terra do Padre Cícero.

A madrugada desta terça-feira (9) marcou o início de mais uma Romaria de Atalaia, uma tradição de fé e devoção que emociona todo o nosso povo.

Foram organizados 15 ônibus, levando mais de 700 romeiros atalaienses rumo a Juazeiro do Norte (CE), conhecida como a Capital da Fé, terra do Padre Cícero.

A prefeita Ceci acompanhou toda a organização da saída e segue junto com os romeiros nessa caminhada de fé, reforçando seu compromisso em estar sempre próxima da população.

Continua após a publicidade

 

“É sempre emocionante ver a fé do nosso povo em movimento. É uma honra estar junto nessa Romaria e compartilhar desse momento de devoção e esperança. Que o Padre Cícero traga muitas bênçãos para as famílias de Atalaia”, destacou a prefeita.

Continua após a publicidade

 

A Romaria é um dos momentos mais aguardados do calendário religioso de Atalaia, reunindo fé, esperança e união entre os devotos, que durante uma semana vivem intensamente a espiritualidade em Juazeiro do Norte.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Atalaia se prepara para mais uma romaria ao Juazeiro do Norte: saída será no dia 9 de setembro.
Romaria Há 4 dias

Atalaia se prepara para mais uma romaria ao Juazeiro do Norte: saída será no dia 9 de setembro

Momento é aguardado com ansiedade por centenas de famílias, que veem na romaria uma oportunidade de fortalecer a fé, agradecer bênçãos e fazer novos pedidos.

 Atalaia realiza posse da nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
CMDCA Há 5 dias

Atalaia realiza posse da nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)

O Conselho assegura a participação popular paritária, unindo representantes do poder público e da sociedade civil no fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.

 Pavimentação no povoado Boca da Mata avança e está em fase de conclusão.
Atalaia Há 5 dias

Pavimentação no povoado Boca da Mata avança e está em fase de conclusão

Pavimentação das ruas está em fase final de execução, trazendo mais dignidade, segurança e qualidade de vida para as famílias que vivem na comunidade.

 Prefeitura de Atalaia realiza Chá de Bebê para 60 gestantes do projeto Registrando Amor. Foto: Jal Gomes
Registrando Amor Há 2 semanas

Prefeitura de Atalaia realiza Chá de Bebê para 60 gestantes do projeto Registrando Amor

Encontro reafirmou o compromisso da gestão com a primeira infância e com o cuidado desde a gestação.

 Vereadora Lays Melo realiza 5ª edição da Noite Lilás em Atalaia.
Agosto Lilás Há 2 semanas

Vereadora Lays Melo realiza a 5ª edição da Noite Lilás em Atalaia

Evento debateu formas de violência contra a mulher e destacou importância da prevenção e denúncia.

Atalaia, AL
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 27°
26° Sensação
1.73 km/h Vento
77% Umidade
100% (1.57mm) Chance chuva
05h21 Nascer do sol
17h21 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
28° 20°
Sexta
27° 19°
Sábado
27° 19°
Domingo
27° 19°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Inglês Selfie
Últimas notícias
Tradição e Fé Há 11 horas

Tradição e fé: começou a Romaria de Atalaia com destino à terra do Padre Cícero
Cultura Há 22 horas

Escritor atalaiense Charles Quirino lança seu quinto livro em Barra de São Miguel
Escritora Atalaiense Há 1 dia

Delicadeza e profundidade no livro “Eu e a Brisa”, de Maristela Magalhães
Futebol Feminino Há 1 dia

Independente Atalaia estreia com vitória diante do Ubertec no Alagoano Feminino
Desfile Cívico Há 2 dias

Desfiles cívicos marcaram gerações em Atalaia e seguem vivos na memória da cidade

Publicidade
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Homem, a Sociedade e o Direito na Era da Inteligência Artificial: uma Leitura a Partir de Miguel Reale | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2911 (06/09/25)
23
27
32
54
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6821 (08/09/25)
15
41
59
72
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3481 (08/09/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
13
14
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2820 (08/09/25)
00
01
02
16
18
22
29
30
35
37
41
47
50
65
67
70
75
86
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2857 (08/09/25)
05
22
23
24
43
44
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias