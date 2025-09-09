Tradição e fé: começou a Romaria de Atalaia com destino à terra do Padre Cícero.

A madrugada desta terça-feira (9) marcou o início de mais uma Romaria de Atalaia, uma tradição de fé e devoção que emociona todo o nosso povo.

Foram organizados 15 ônibus, levando mais de 700 romeiros atalaienses rumo a Juazeiro do Norte (CE), conhecida como a Capital da Fé, terra do Padre Cícero.

A prefeita Ceci acompanhou toda a organização da saída e segue junto com os romeiros nessa caminhada de fé, reforçando seu compromisso em estar sempre próxima da população.

“É sempre emocionante ver a fé do nosso povo em movimento. É uma honra estar junto nessa Romaria e compartilhar desse momento de devoção e esperança. Que o Padre Cícero traga muitas bênçãos para as famílias de Atalaia”, destacou a prefeita.

A Romaria é um dos momentos mais aguardados do calendário religioso de Atalaia, reunindo fé, esperança e união entre os devotos, que durante uma semana vivem intensamente a espiritualidade em Juazeiro do Norte.