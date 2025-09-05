20°C 25°C
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Atalaia se prepara para mais uma romaria ao Juazeiro do Norte: saída será no dia 9 de setembro

Momento é aguardado com ansiedade por centenas de famílias, que veem na romaria uma oportunidade de fortalecer a fé, agradecer bênçãos e fazer novos pedidos.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
05/09/2025 às 09h14
A fé e a tradição mais uma vez movimentarão Atalaia. A cidade se prepara para o início de mais uma romaria ao Juazeiro do Norte (CE), marcada para a próxima terça-feira, 9 de setembro, e que seguirá até o dia 15 de setembro. Este ano, cerca de 700 romeiros farão a peregrinação em 15 ônibus, renovando uma tradição que faz parte da identidade e da devoção do povo atalaiense.

O momento é aguardado com ansiedade por centenas de famílias, que veem na romaria uma oportunidade de fortalecer a fé, agradecer bênçãos e fazer novos pedidos.

A prefeita Ceci destacou a importância da tradição para a comunidade. "A romaria é um marco da fé do nosso povo. É emocionante ver centenas de atalaienses se unindo nesta jornada de devoção e esperança. Desejo que cada romeiro tenha uma viagem abençoada, levando consigo as orações de toda a nossa cidade”, afirmou a prefeita.

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou a relevância do momento. “É uma tradição que se renova ano após ano e que mostra a força da fé do povo de Atalaia. Que esta romaria seja de paz, fraternidade e renovação para todos os que participam”, disse o vice-prefeito.

A secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, reforçou o valor humano e comunitário da peregrinação. “A romaria é também um momento de união e acolhimento. Para muitas famílias, essa viagem representa um reencontro com a fé e com a esperança. É muito bonito ver a comunidade se organizar e partir junta em busca de espiritualidade e força para seguir em frente”, destacou a secretária.

A saída dos romeiros será realizada na manhã do dia 9 de setembro, com destino a Juazeiro do Norte, cidade que recebe fiéis de todo o Brasil em devoção ao Padre Cícero.

