Pavimentação no povoado Boca da Mata avança e está em fase de conclusão.

A Prefeitura de Atalaia segue avançando nas obras de infraestrutura que estão transformando a vida da população. No povoado Boca da Mata, a pavimentação das ruas está em fase final de execução, trazendo mais dignidade, segurança e qualidade de vida para as famílias que vivem na comunidade.

As frentes de trabalho seguem aceleradas e, em breve, a população poderá contar com vias totalmente pavimentadas, garantindo melhor mobilidade, acessibilidade e o fim de problemas antigos causados pela lama e pela poeira.

A prefeita Ceci destacou a importância dessa conquista para os moradores. “Estamos concluindo mais uma obra que muda de verdade a vida das pessoas. Quem antes sofria com a lama e a dificuldade de trafegar agora vai ter dignidade, mobilidade e segurança. Esse é o compromisso da nossa gestão: cuidar das pessoas e transformar a cidade com trabalho sério e planejamento”, afirmou a prefeita.

A pavimentação de Boca da Mata integra um conjunto de investimentos que a Prefeitura de Atalaia vem realizando em diversas localidades, reforçando a missão de promover desenvolvimento urbano e qualidade de vida para todos os atalaienses.

Com obras avançadas em várias comunidades, a gestão municipal mostra que a infraestrutura é parte fundamental do projeto de transformação da cidade, levando melhorias que chegam diretamente ao dia a dia da população.