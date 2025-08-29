Prefeitura de Atalaia realiza Chá de Bebê para 60 gestantes do projeto Registrando Amor

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta sexta-feira (29) o Chá de Bebê do projeto Registrando Amor, na Escola Antônio Amâncio. O evento contou com a participação de 60 gestantes que integram o projeto.

O encontro terá momentos de acolhimento, partilha de experiências e fortalecimento de vínculos entre as gestantes, reafirmando o compromisso da gestão com a primeira infância e com o cuidado desde a gestação. Teve como ponto alto a entrega dos kits de enxoval, preparados com carinho para auxiliar as futuras mamães nos primeiros cuidados com os bebês.

A prefeita Ceci destacou a importância da ação. “Esse é um momento muito especial, de acolhimento e de cuidado. Cada gestante merece se sentir acompanhada e respeitada, porque sabemos que a primeira infância começa ainda na barriga da mãe. Com o projeto Registrando Amor, estamos mostrando que em Atalaia nenhuma mãe está sozinha. Nosso compromisso é cuidar das pessoas, especialmente das nossas crianças e mulheres, desde o início da vida”, afirmou a prefeita.

A secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, ressaltou que a iniciativa representa um gesto concreto de apoio às famílias. “O Chá de Bebê é mais do que uma celebração, é a oportunidade de fortalecer vínculos e de mostrar que a rede de assistência está presente. Ao entregar os kits, estamos ajudando cada gestante a iniciar essa nova fase com mais tranquilidade, mas também reafirmando que podem contar com o acompanhamento e o suporte da nossa equipe”, destacou a secretária.

O projeto Registrando Amor acompanha gestantes de todo o município com ações de orientação, escuta qualificada e apoio, valorizando a maternidade e reforçando a missão da Prefeitura de Atalaia em construir uma cidade que cuida das pessoas desde o início da vida.