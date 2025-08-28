Vereadora Lays Melo realiza a 5ª edição da Noite Lilás em Atalaia

A vereadora Lays Melo promoveu, na noite desta quarta-feira (27), a 5ª edição da Noite Lilás, ação de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher realizada no plenário da Câmara Municipal de Atalaia. O evento reuniu autoridades, profissionais da Educação, estudantes e a comunidade local para debater os diferentes tipos de agressão sofridos pelas mulheres e reforçar a importância da prevenção e da denúncia.

“Acredito que o trabalho preventivo e educativo é extremamente necessário diante do aumento alarmante dos casos de violência doméstica”, afirmou Lays Melo.

Nas edições anteriores, o projeto contou com a parceria da Polícia Militar de Alagoas, por meio da Patrulha Maria da Penha. Este ano, no entanto, o foco foi voltado para as formas de violência menos visíveis. “As mulheres às vezes entendem que só sofre violência aquela que apanha. Então buscamos destacar a violência patrimonial e psicológica, sem deixar de abordar a violência contra a mulher de forma geral”, explicou a vereadora.

O encontro contou com momento de oração, palestras, sorteios de brindes e coffee break. Estiveram presentes empreendedores, professores, coordenadores, estudantes e tambéms as vereadoras Joana D’arck e Rosi do Yai, que manifestaram apoio à iniciativa e se comprometeram em fortalecer a causa ao lado de Lays Melo.

A primeira palestra foi conduzida pela advogada Ewerllyn Barros, presidente da Comissão da Jovem Advocacia do Vale do Paraíba, que abordou “o poder invisível da violência patrimonial”. Em seguida, a assistente social e pedagoga Thamyres Félix, coordenadora do setor multiprofissional da Secretaria Municipal de Educação, falou sobre a importância de reconhecer, prevenir e combater todas as formas de violência contra a mulher.