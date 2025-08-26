19°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Prefeitura de Atalaia lança Patrulha Maria da Penha e entrega Viatura Lilás no Agosto Lilás

Iniciativa reforça o compromisso da gestão com a segurança, o acolhimento e a proteção das mulheres em situação de risco.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
26/08/2025 às 17h41
Prefeitura de Atalaia lança Patrulha Maria da Penha e entrega Viatura Lilás no Agosto Lilás
Prefeitura de Atalaia lança Patrulha Maria da Penha e entrega Viatura Lilás no Agosto Lilás. Foto: Jal Gomes

A Prefeitura de Atalaia realizou, nesta terça-feira (26), um marco histórico no fortalecimento da rede de proteção às mulheres do município. Em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, foi lançado o programa Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, acompanhado da entrega da Viatura Lilás, que passa a atuar diretamente no enfrentamento à violência de gênero.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a segurança, o acolhimento e a proteção das mulheres em situação de risco, garantindo resposta rápida e apoio humanizado por parte da Guarda Municipal.

A prefeita Ceci Herrmann destacou a importância do momento e o simbolismo da nova política. “Hoje Atalaia dá mais um passo na defesa das mulheres. A Patrulha Maria da Penha e a Viatura Lilás chegam para reforçar que nenhuma mulher está sozinha. O Agosto Lilás é um mês de luta e de conscientização, mas o nosso compromisso vai além: é diário, é permanente, e está no centro das políticas públicas da nossa gestão. Atalaia escolheu o lado da vida, do cuidado e da proteção”, afirmou a prefeita.

Continua após a publicidade

 

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou a relevância da ação para a cidade. “Esse é um avanço concreto na proteção das mulheres atalaienses. Com a Patrulha Maria da Penha e a Viatura Lilás, nossa Guarda Municipal estará ainda mais preparada para agir em defesa da vida e da dignidade das mulheres. Esse é o resultado de uma gestão que trabalha com planejamento, mas também com sensibilidade, cuidando das pessoas em todas as áreas”, destacou.

Continua após a publicidade

 

A entrega da Viatura Lilás e a criação da Patrulha Maria da Penha fortalecem a rede municipal de enfrentamento à violência contra a mulher, que já conta com ações como a Sala Lilás e campanhas de conscientização em parceria com a Secretaria de Assistência Social e a rede de saúde.

O Agosto Lilás em Atalaia segue com atividades educativas, palestras e mobilizações que reafirmam a mensagem: violência contra a mulher não tem desculpa, tem combate.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeita Ceci e vice Nicollas assinam Carta de Compromisso pelo fim da violência contra a mulher em Atalaia.
Agosto Lilás Há 11 horas

Prefeita Ceci e vice Nicollas assinam Carta de Compromisso pelo fim da violência contra a mulher em Atalaia

Gestão municipal anuncia criação do Núcleo ELAS e reforça compromisso com políticas públicas de proteção e acolhimento às mulheres em Atalaia.

 Chá de Bênçãos celebra gestantes do projeto Registrando Amor no Mês da Primeira Infância em Atalaia. Foto: Jal Gomes
Registrando Amor Há 6 dias

Chá de Bênçãos celebra gestantes do projeto Registrando Amor no Mês da Primeira Infância em Atalaia

Momento marca o fim de um ciclo e o início de outro. É chamado de “a despedida da barriga”, simbolizando acolhimento, apoio e preparação para a chegada do bebê.

 O projeto foi realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil em Alagoas (IAB/AL), com apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST/AL) e participação direta da comunidade.
Saneamento Há 6 dias

Projeto leva saneamento básico ecológico e capacitação a acampamento na zona rural de Atalaia

O projeto foi realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil em Alagoas (IAB/AL), com apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST/AL) e participação direta da comunidade.

 Atalaia avança nas tratativas para implantação do Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal.
Em Atalaia Há 1 semana

Atalaia avança nas tratativas para implantação do Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal

A Prefeitura de Atalaia segue avançando na modernização de seus serviços, garantindo mais praticidade, eficiência e cuidado com o cidadão atalaiense.

 IAB/AL realiza a primeira etapa da “Oficina de Construção de Fossas Ecológicas” no Acampamento Marielle Franco, em Atalaia.
Em Atalaia Há 2 semanas

IAB/AL realiza a primeira etapa da “Oficina de Construção de Fossas Ecológicas” no Acampamento Marielle Franco, em Atalaia

A 2ª etapa da oficina irá ocorrer nos dias 19 e 20 de agosto.

Atalaia, AL
21°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 27°
22° Sensação
0.96 km/h Vento
95% Umidade
68% (0.2mm) Chance chuva
05h29 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Quinta
27° 19°
Sexta
26° 19°
Sábado
27° 19°
Domingo
25° 20°
Segunda
24° 20°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Inglês Selfie
Últimas notícias
IAFC Feminino Há 7 horas

Independente Atalaia intensifica preparação para estreia no Campeonato Alagoano Feminino
Agosto Lilás Há 10 horas

Prefeitura de Atalaia lança Patrulha Maria da Penha e entrega Viatura Lilás no Agosto Lilás
Agosto Lilás Há 10 horas

Prefeita Ceci e vice Nicollas assinam Carta de Compromisso pelo fim da violência contra a mulher em Atalaia
Selo UNICEF Há 11 horas

Atalaia adere oficialmente ao Selo UNICEF e renova compromisso com a infância e adolescência
Direito Sem Rodeios Há 1 dia

Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público | Por Anderson Barros

Publicidade
Lays Melo
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias