Prefeitura de Atalaia lança Patrulha Maria da Penha e entrega Viatura Lilás no Agosto Lilás

A Prefeitura de Atalaia realizou, nesta terça-feira (26), um marco histórico no fortalecimento da rede de proteção às mulheres do município. Em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, foi lançado o programa Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, acompanhado da entrega da Viatura Lilás, que passa a atuar diretamente no enfrentamento à violência de gênero.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a segurança, o acolhimento e a proteção das mulheres em situação de risco, garantindo resposta rápida e apoio humanizado por parte da Guarda Municipal.

A prefeita Ceci Herrmann destacou a importância do momento e o simbolismo da nova política. “Hoje Atalaia dá mais um passo na defesa das mulheres. A Patrulha Maria da Penha e a Viatura Lilás chegam para reforçar que nenhuma mulher está sozinha. O Agosto Lilás é um mês de luta e de conscientização, mas o nosso compromisso vai além: é diário, é permanente, e está no centro das políticas públicas da nossa gestão. Atalaia escolheu o lado da vida, do cuidado e da proteção”, afirmou a prefeita.

Continua após a publicidade

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou a relevância da ação para a cidade. “Esse é um avanço concreto na proteção das mulheres atalaienses. Com a Patrulha Maria da Penha e a Viatura Lilás, nossa Guarda Municipal estará ainda mais preparada para agir em defesa da vida e da dignidade das mulheres. Esse é o resultado de uma gestão que trabalha com planejamento, mas também com sensibilidade, cuidando das pessoas em todas as áreas”, destacou.

Continua após a publicidade

A entrega da Viatura Lilás e a criação da Patrulha Maria da Penha fortalecem a rede municipal de enfrentamento à violência contra a mulher, que já conta com ações como a Sala Lilás e campanhas de conscientização em parceria com a Secretaria de Assistência Social e a rede de saúde.

O Agosto Lilás em Atalaia segue com atividades educativas, palestras e mobilizações que reafirmam a mensagem: violência contra a mulher não tem desculpa, tem combate.