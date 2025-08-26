19°C 27°C
Atalaia, AL
Câmara Municipal de Atalaia
Prefeita Ceci e vice Nicollas assinam Carta de Compromisso pelo fim da violência contra a mulher em Atalaia

Gestão municipal anuncia criação do Núcleo ELAS e reforça compromisso com políticas públicas de proteção e acolhimento às mulheres em Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
26/08/2025 às 17h19 Atualizada em 26/08/2025 às 17h51
Prefeita Ceci e vice Nicollas assinam Carta de Compromisso pelo fim da violência contra a mulher em Atalaia
Prefeita Ceci e vice Nicollas assinam Carta de Compromisso pelo fim da violência contra a mulher em Atalaia.

Na manhã desta terça-feira (26), Atalaia deu mais um passo na luta pelo enfrentamento da violência contra a mulher. A prefeita Ceci e o vice-prefeito Nicollas assinaram a Carta de Compromisso pelo Fim da Violência contra a Mulher, documento que simboliza um pacto público entre gestão municipal e sociedade civil.

Durante a solenidade, realizada na Creche CRIA Martone Correia Barros, no residencial Maria de Nazaré, a prefeita também anunciou a criação do Núcleo Municipal de Atenção à Mulher (Núcleo ELAS). O espaço será permanente e terá como objetivo oferecer acolhimento, escuta qualificada, apoio psicológico e jurídico às mulheres vítimas de violência no município.

“Hoje foi um dia histórico para Atalaia. Estas ações do Agosto Lilás simbolizam que nossa cidade está comprometida com políticas públicas sérias, humanas e transformadoras. Esse é mais um passo para construirmos uma cidade mais justa, acolhedora e com futuro para todos”, afirmou a prefeita Ceci.

O vice-prefeito Nicollas reforçou a importância da união de esforços.

“Esse é um momento de avanço para Atalaia. A entrega da Viatura Lilás, a criação do Núcleo ELAS e a assinatura da Carta de Compromisso mostram que estamos construindo uma cidade mais justa e mais segura para as mulheres. Esse trabalho não é de uma só pessoa ou secretaria, mas do conjunto da gestão e da sociedade. Juntos, vamos continuar fortalecendo essa rede de proteção e cuidado que salva vidas e garante dignidade para cada mulher atalaiense”, destacou.

Também participou do ato a presidente da Comissão da Mulher da OAB Alagoas, Érika Freire, que ressaltou a relevância das novas medidas e o papel da sociedade civil na defesa da vida e da dignidade das mulheres.

O evento reuniu autoridades, lideranças comunitárias, conselheiros, professores, estudantes e famílias, consolidando um pacto coletivo em defesa da vida, da dignidade e do futuro de crianças, adolescentes e mulheres em Atalaia.

Confira as entrevistas na íntegra:

