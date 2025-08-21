20°C 25°C
Chá de Bênçãos celebra gestantes do projeto Registrando Amor no Mês da Primeira Infância em Atalaia

Momento marca o fim de um ciclo e o início de outro. É chamado de “a despedida da barriga”, simbolizando acolhimento, apoio e preparação para a chegada do bebê.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
21/08/2025 às 08h59
Em um clima de emoção e acolhimento, a Prefeitura de Atalaia realizou nesta quarta-feira (20) o Chá de Bênçãos das Gestantes do projeto Registrando Amor, como parte da programação do Mês da Primeira Infância. O evento aconteceu na casa da prefeita Ceci, que abriu as portas de sua residência para receber as futuras mamães em um momento de fé, cuidado e fortalecimento de vínculos.

O Chá de Bênçãos é celebrado próximo ao parto, geralmente no oitavo ou nono mês de gestação, e marca o fim de um ciclo e o início de outro. É chamado de “a despedida da barriga”, simbolizando acolhimento, apoio e preparação para a chegada do bebê. Nesse momento especial, a gestante recebe amor, carinho e energias positivas para que o parto ocorra de forma tranquila e abençoada.

A prefeita Ceci destacou a alegria em poder proporcionar um encontro tão significativo para as famílias atalaienses. “Foi uma alegria enorme abrir as portas da minha casa para acolher nossas gestantes. Em Atalaia, entendemos que o cuidado com a criança começa ainda na barriga da mãe. A primeira infância é prioridade absoluta da nossa gestão, porque acreditamos que investir nesse momento é construir o futuro do nosso município”, afirmou.

A secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, reforçou o objetivo do projeto e a importância do momento. “O Chá de Bênçãos é mais que uma celebração. Ele representa o fortalecimento da gestante enquanto mulher, mãe e parte da comunidade. Nossa equipe do CRAS, junto com familiares e amigos, se une para proclamar bênçãos sobre a vida dessa mulher, para que o parto seja um momento de luz, amor e paz”, disse.

As gestantes viveram momentos de emoção e gratidão, recebendo mensagens de fé e apoio, além de lembranças preparadas pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social. Uma das participantes resumiu o sentimento da tarde. “Estávamos muito ansiosas para esse momento. É lindo sentir esse acolhimento, essa rede de apoio que nos fortalece e nos prepara para a chegada do bebê. Obrigada, prefeita, por abrir a sua casa e obrigada à equipe da Assistência por tanto carinho”, destacou.

O projeto Registrando Amor segue acompanhando gestantes em Atalaia com ações de escuta, apoio e fortalecimento de vínculos, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da vida e com políticas voltadas à primeira infância.

Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Julgamento de Jair Bolsonaro no STF: uma análise técnico-jurídica | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
WebFiber - Internet Banda Larga
