Atalaia avança nas tratativas para implantação do Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal.

Nesta segunda-feira (18), a Prefeitura de Atalaia participou da reunião da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), que teve como pauta central a reforma tributária e trouxe importantes avanços para a modernização da gestão fiscal no município.

Na ocasião, foram discutidos pontos relevantes, como a assinatura de um convênio de cooperação técnica que permitirá o intercâmbio de informações econômico-fiscais e a prestação de assistência mútua entre os órgãos, o termo de adesão à Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos em padrão nacional, além das primeiras tratativas para a implantação do Posto de Atendimento Virtual (PAV) em Atalaia.

O PAV será um marco para o município, pois permitirá que a população tenha acesso a todos os serviços da Receita Federal sem precisar se deslocar para outras cidades, garantindo mais agilidade e proximidade no atendimento.

Representando o município, participaram da reunião o secretário de Finanças, Fábio Sarmento, o diretor de Tributos, Júnior Medeiros, e o assessor tributário, Jocleber Araújo, que acompanharam as tratativas junto ao delegado da Receita Federal em Alagoas, Reinaldo Carlos Alves de Almeida.

A prefeita Ceci destacou a importância desse avanço. “Nosso compromisso é modernizar a gestão e aproximar os serviços do cidadão. Com a implantação do PAV, Atalaia terá acesso a um atendimento mais ágil e completo da Receita Federal, facilitando a vida da nossa população e fortalecendo a organização fiscal do município”, disse.

O secretário de Finanças, Fábio Sarmento, também reforçou os ganhos que a medida trará. “O PAV representa um salto de qualidade na gestão tributária. Ele não apenas traz comodidade para o contribuinte, mas também fortalece o controle fiscal e amplia a transparência nas relações entre município e Receita Federal”, explicou.

A Prefeitura de Atalaia segue avançando na modernização de seus serviços, garantindo mais praticidade, eficiência e cuidado com o cidadão atalaiense.