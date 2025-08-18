17°C 27°C
Atalaia avança nas tratativas para implantação do Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal

A Prefeitura de Atalaia segue avançando na modernização de seus serviços, garantindo mais praticidade, eficiência e cuidado com o cidadão atalaiense.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
18/08/2025 às 14h34
Atalaia avança nas tratativas para implantação do Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal
Atalaia avança nas tratativas para implantação do Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal.

Nesta segunda-feira (18), a Prefeitura de Atalaia participou da reunião da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), que teve como pauta central a reforma tributária e trouxe importantes avanços para a modernização da gestão fiscal no município.

Na ocasião, foram discutidos pontos relevantes, como a assinatura de um convênio de cooperação técnica que permitirá o intercâmbio de informações econômico-fiscais e a prestação de assistência mútua entre os órgãos, o termo de adesão à Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos em padrão nacional, além das primeiras tratativas para a implantação do Posto de Atendimento Virtual (PAV) em Atalaia.

O PAV será um marco para o município, pois permitirá que a população tenha acesso a todos os serviços da Receita Federal sem precisar se deslocar para outras cidades, garantindo mais agilidade e proximidade no atendimento.

Representando o município, participaram da reunião o secretário de Finanças, Fábio Sarmento, o diretor de Tributos, Júnior Medeiros, e o assessor tributário, Jocleber Araújo, que acompanharam as tratativas junto ao delegado da Receita Federal em Alagoas, Reinaldo Carlos Alves de Almeida.

A prefeita Ceci destacou a importância desse avanço. “Nosso compromisso é modernizar a gestão e aproximar os serviços do cidadão. Com a implantação do PAV, Atalaia terá acesso a um atendimento mais ágil e completo da Receita Federal, facilitando a vida da nossa população e fortalecendo a organização fiscal do município”, disse. 

O secretário de Finanças, Fábio Sarmento, também reforçou os ganhos que a medida trará. “O PAV representa um salto de qualidade na gestão tributária. Ele não apenas traz comodidade para o contribuinte, mas também fortalece o controle fiscal e amplia a transparência nas relações entre município e Receita Federal”, explicou.

A Prefeitura de Atalaia segue avançando na modernização de seus serviços, garantindo mais praticidade, eficiência e cuidado com o cidadão atalaiense.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
