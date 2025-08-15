IAB/AL realiza a primeira etapa da “Oficina de Construção de Fossas Ecológicas” no Acampamento Marielle Franco, em Atalaia.

Nesses dias 12 e 13 de agosto, com o apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Alagoas (MST/AL), o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Alagoas (IAB/AL) realizou a primeira etapa da “Oficina de Construção de Fossas Ecológicas” no Acampamento Marielle Franco, localizado na zona rural de Atalaia.

A oficina busca oferecer soluções sustentáveis para o saneamento básico em comunidades rurais, e tem como foco a formação de agentes multiplicadores, membros do Coletivo de Agentes Populares de Saúde do Campo (APSC), que poderão replicar a técnica em outras comunidades rurais de Alagoas.

O oficineiro e engenheiro agrônomo, Geraldo Lopes, enfatizou a importância do saneamento na saúde das pessoas. "Sabemos que cada família aqui possui uma solução individual de esgotamento. A questão é: será que esses sumidouros não estão contaminando o poço de vocês?", questionou Lopes. "A fossa ecológica é uma forma de promover a saúde das famílias no acampamento, além de produzir alimentos para a comunidade", afirmou o engenheiro.

A 2ª etapa da oficina irá ocorrer nos dias 19 e 20 de agosto, com o preenchimento da bacia de evapotranspiração com metralha, brita, areia e terra adubada, além do plantio de banana, abacaxi e taioba.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), e operacionalizado em Alagoas pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult).