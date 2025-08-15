20°C 26°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

IAB/AL realiza a primeira etapa da “Oficina de Construção de Fossas Ecológicas” no Acampamento Marielle Franco, em Atalaia

A 2ª etapa da oficina irá ocorrer nos dias 19 e 20 de agosto.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: IAB/AL
15/08/2025 às 08h45 Atualizada em 15/08/2025 às 08h58
IAB/AL realiza a primeira etapa da “Oficina de Construção de Fossas Ecológicas” no Acampamento Marielle Franco, em Atalaia
IAB/AL realiza a primeira etapa da “Oficina de Construção de Fossas Ecológicas” no Acampamento Marielle Franco, em Atalaia.

Nesses dias 12 e 13 de agosto, com o apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Alagoas (MST/AL), o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Alagoas (IAB/AL) realizou a primeira etapa da “Oficina de Construção de Fossas Ecológicas” no Acampamento Marielle Franco, localizado na zona rural de Atalaia.

A oficina busca oferecer soluções sustentáveis para o saneamento básico em comunidades rurais, e tem como foco a formação de agentes multiplicadores, membros do Coletivo de Agentes Populares de Saúde do Campo (APSC), que poderão replicar a técnica em outras comunidades rurais de Alagoas.

O oficineiro e engenheiro agrônomo, Geraldo Lopes, enfatizou a importância do saneamento na saúde das pessoas. "Sabemos que cada família aqui possui uma solução individual de esgotamento. A questão é: será que esses sumidouros não estão contaminando o poço de vocês?", questionou Lopes. "A fossa ecológica é uma forma de promover a saúde das famílias no acampamento, além de produzir alimentos para a comunidade", afirmou o engenheiro.

Continua após a publicidade

 

A 2ª etapa da oficina irá ocorrer nos dias 19 e 20 de agosto, com o preenchimento da bacia de evapotranspiração com metralha, brita, areia e terra adubada, além do plantio de banana, abacaxi e taioba.

Continua após a publicidade

 

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), e operacionalizado em Alagoas pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
3ª CPM/I lança o projeto Ronda Escolar na região do Vale do Paraíba
Em Atalaia Há 17 horas

3ª CPM/I lança o projeto Ronda Escolar na região do Vale do Paraíba

Primeira unidade escolar visitada foi a Escola Municipal Padre Medeiros Neto, localizada no Povoado Olhos D’Água, em Atalaia. 

 Ao lado do vice-prefeito Nicollas, vereadora Joana D’arck homenageia lideranças religiosas de Atalaia.
Homenagem Há 1 dia

Ao lado do vice-prefeito Nicollas, vereadora Joana D’arck homenageia lideranças religiosas de Atalaia

Encontro reuniu representantes católicos, evangélicos e de matriz africana para celebrar a fé e reforçar o combate à intolerância religiosa.

 Frutos do mar é uma das opções no cardápio.
Comida Caseira Há 3 dias

Com cardápio completo e variado, RECANTO DA COMIDA CASEIRA é garantia de uma comida saborosa e de muita qualidade

Funciona de terça a domingo, das 11 às 14:30 horas e trabalha com delivery através de pedidos pelo whatsapp 82 99406-9273.

 Evento contou com a presença da prefeita Ceci e anúncio da criação da Sala Lilás no CREAS. Foto: Jal Gomes.
Agosto Lilás Há 4 dias

Em parceria com a Rede de Atenção às Violências, Atalaia promove palestra para servidores da saúde, assistência social e educação

Evento contou com a presença da prefeita Ceci e anúncio da criação da Sala Lilás no CREAS.

 Projeto visa melhorar condições sanitárias, segurança alimentar e geração de renda em comunidade vulnerável de Atalaia. Foto: Assessoria
Fossa Ecológica Há 5 dias

IAB/AL promove oficina de fossa ecológica em assentamento rural de Atalaia

Projeto visa melhorar condições sanitárias, segurança alimentar e geração de renda em comunidade vulnerável de Atalaia.

Atalaia, AL
25°
Chuvas esparsas
Mín. 20° Máx. 26°
26° Sensação
4.67 km/h Vento
82% Umidade
100% (4.98mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Sábado
26° 19°
Domingo
26° 18°
Segunda
27° 19°
Terça
26° 18°
Quarta
24° 19°
Publicidade
Professor Lesso
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Últimas notícias
FMC Há 5 horas

De autoria do vereador Rudinho, Lei criou o Fundo Municipal de Cultura para incentivar produção artístico-cultural em Atalaia
Em Atalaia Há 6 horas

IAB/AL realiza a primeira etapa da “Oficina de Construção de Fossas Ecológicas” no Acampamento Marielle Franco, em Atalaia
Política Há 8 horas

Prefeita Ceci participa do podcast “Entre Elas” da OAB Alagoas e reforça a luta pelas mulheres na política
Em Atalaia Há 17 horas

3ª CPM/I lança o projeto Ronda Escolar na região do Vale do Paraíba
Poder Legislativo Há 21 horas

Câmara de Atalaia recebe visita de alunos da educação infantil

Publicidade
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Lays Melo
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Quando a Máquina Decide: Como Garantir Justiça e Transparência na Era da Inteligência Artificial | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6800 (14/08/25)
02
06
11
55
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3469 (14/08/25)
01
03
05
06
07
08
11
12
13
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias