3ª CPM/I lança o projeto Ronda Escolar na região do Vale do Paraíba

Na manhã desta quarta-feira (13), o comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar Independente (3ª CPM/I) realizou uma visita à Escola Municipal Padre Medeiros Neto, localizada no Povoado Olhos D’Água, em Atalaia.

A ação marca o pontapé inicial do Programa Ronda Escolar da 3ª CPM/I, iniciativa que tem como objetivo aproximar a Polícia Militar do ambiente escolar, fortalecendo o vínculo com alunos, professores e comunidade.

A proposta é atuar de forma preventiva, reduzindo os índices de violência nas escolas e promovendo um ambiente mais seguro para o aprendizado.

A partir desta quinta-feira (14), a Ronda Escolar passará a atuar regularmente nas unidades de ensino da área de abrangência da 3ª CPM/I, reforçando a presença policial e o diálogo com a comunidade escolar.