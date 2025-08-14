Ao lado do vice-prefeito Nicollas, vereadora Joana D’arck homenageia lideranças religiosas de Atalaia.

“Servir com fé e amor” foi o tema da homenagem proposta pela vereadora Joana D’arck em reconhecimento ao trabalho de fé, dedicação e cuidado com a comunidade, realizado por lideranças religiosas no município de Atalaia.

Na manhã desta quarta-feira (13), a parlamentar esteve na residência do vice-prefeito Nicollas Theotônio, onde, juntos, receberam os homenageados: o padre Manoel Francelino, o babalorixá Édson de Oxalá, a pastora Rosana Araujo, Jafty Samara que representou o pastor Jeudes Ferreira de Oliveira.

“Hoje foi dia de reconhecer aqueles que dedicam suas vidas a cuidar do próximo e espalhar a fé. Uma justa homenagem às lideranças religiosas de Atalaia, que inspiram nossa comunidade com amor e exemplo”, destacou a vereadora, que tem como uma de suas bandeiras o combate a intolerância religiosa e contra todo tipo de preconceito.

Além das homenagens, o encontro também abriu espaço para diálogos e a construção de propostas voltadas ao combate à intolerância religiosa, promovendo respeito e união entre diferentes crenças.

O vice-prefeito Nicollas reforçou a importância do momento. “Foi uma ocasião especial para reafirmar nosso respeito à liberdade de religião e valorizar aqueles que dedicam suas vidas a servir ao próximo, espalhando fé, amor e esperança pela nossa cidade. Respeitar é cultivar a paz”, afirmou.