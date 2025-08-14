19°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Ao lado do vice-prefeito Nicollas, vereadora Joana D’arck homenageia lideranças religiosas de Atalaia

Encontro reuniu representantes católicos, evangélicos e de matriz africana para celebrar a fé e reforçar o combate à intolerância religiosa.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
14/08/2025 às 08h36 Atualizada em 14/08/2025 às 09h13
Ao lado do vice-prefeito Nicollas, vereadora Joana D’arck homenageia lideranças religiosas de Atalaia
Ao lado do vice-prefeito Nicollas, vereadora Joana D’arck homenageia lideranças religiosas de Atalaia.

“Servir com fé e amor” foi o tema da homenagem proposta pela vereadora Joana D’arck em reconhecimento ao trabalho de fé, dedicação e cuidado com a comunidade, realizado por lideranças religiosas no município de Atalaia.

Na manhã desta quarta-feira (13), a parlamentar esteve na residência do vice-prefeito Nicollas Theotônio, onde, juntos, receberam os homenageados: o padre Manoel Francelino, o babalorixá Édson de Oxalá, a pastora Rosana Araujo, Jafty Samara que representou o pastor Jeudes Ferreira de Oliveira.

“Hoje foi dia de reconhecer aqueles que dedicam suas vidas a cuidar do próximo e espalhar a fé. Uma justa homenagem às lideranças religiosas de Atalaia, que inspiram nossa comunidade com amor e exemplo”, destacou a vereadora, que tem como uma de suas bandeiras o combate a intolerância religiosa e contra todo tipo de preconceito. 

Continua após a publicidade

 

Além das homenagens, o encontro também abriu espaço para diálogos e a construção de propostas voltadas ao combate à intolerância religiosa, promovendo respeito e união entre diferentes crenças.

Continua após a publicidade

 

O vice-prefeito Nicollas reforçou a importância do momento. “Foi uma ocasião especial para reafirmar nosso respeito à liberdade de religião e valorizar aqueles que dedicam suas vidas a servir ao próximo, espalhando fé, amor e esperança pela nossa cidade. Respeitar é cultivar a paz”, afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Frutos do mar é uma das opções no cardápio.
Comida Caseira Há 2 dias

Com cardápio completo e variado, RECANTO DA COMIDA CASEIRA é garantia de uma comida saborosa e de muita qualidade

Funciona de terça a domingo, das 11 às 14:30 horas e trabalha com delivery através de pedidos pelo whatsapp 82 99406-9273.

 Evento contou com a presença da prefeita Ceci e anúncio da criação da Sala Lilás no CREAS. Foto: Jal Gomes.
Agosto Lilás Há 3 dias

Em parceria com a Rede de Atenção às Violências, Atalaia promove palestra para servidores da saúde, assistência social e educação

Evento contou com a presença da prefeita Ceci e anúncio da criação da Sala Lilás no CREAS.

 Projeto visa melhorar condições sanitárias, segurança alimentar e geração de renda em comunidade vulnerável de Atalaia. Foto: Assessoria
Fossa Ecológica Há 4 dias

IAB/AL promove oficina de fossa ecológica em assentamento rural de Atalaia

Projeto visa melhorar condições sanitárias, segurança alimentar e geração de renda em comunidade vulnerável de Atalaia.

 Prefeitura promove ação educativa para usuários da Assistência Social. Foto: Jal Gomes
Agosto Lilás Há 1 semana

Agosto Lilás: Prefeitura promove ação educativa para usuários da Assistência Social

Patrulha Maria da Penha participou do evento, reforçando a luta pelo fim da violência contra a mulher.

 Atalaia promove mês de enfrentamento à violência contra a mulher com ações integradas. Foto: Jal Gomes
Agosto Lilás Há 1 semana

Atalaia promove mês de enfrentamento à violência contra a mulher com ações integradas na educação, saúde, segurança e assistência social

Ação reafirma o compromisso da gestão da prefeita Ceci com a vida, o respeito e a dignidade das mulheres atalaienses.

Atalaia, AL
27°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 27°
29° Sensação
4.29 km/h Vento
73% Umidade
88% (1.52mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Sexta
26° 19°
Sábado
26° 19°
Domingo
27° 19°
Segunda
25° 19°
Terça
26° 18°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Professor Lesso
Últimas notícias
Homenagem Há 6 horas

Ao lado do vice-prefeito Nicollas, vereadora Joana D’arck homenageia lideranças religiosas de Atalaia
Turismo Há 15 horas

Encontro no Santuário Ecológico Santa Tereza fortalece plano de resgate histórico, cultural e turístico de Atalaia
Poder Legislativo Há 21 horas

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 12 de agosto de 2025
Valorização Há 1 dia

Vereadora Joana D’arck propõe criação de espaço permanente para obras de autores atalaienses na Biblioteca Municipal
Indicação Aprovada Há 1 dia

Vereador Jaminho Brasil solicita pavimentação das ruas do Povoado Olhos D’Água

Publicidade
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Quando a Máquina Decide: Como Garantir Justiça e Transparência na Era da Inteligência Artificial | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias