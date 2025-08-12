Com cardápio completo e variado, RECANTO DA COMIDA CASEIRA é garantia de uma comida saborosa e de muita qualidade

Frutos do mar é uma das opções no cardápio.

Com a proposta de servir refeições saborosas o RECANTO DA COMIDA CASEIRA segue liderando a preferência dos atalaienses e oferecendo ainda mais sabor e qualidade em suas refeições.

São Refeições preparadas com todo o amor e carinho para você, com destaque para aquele tempero caseiro que a gente ama.

Seu grande sucesso está em um cardápio variado, com churrascos de carnes selecionadas, cozidos de boi, frango e carneiro, também pescados e demais frutos do mar, como camarão e sururu. Opções é o que não falta e a cada dia tem um cardápio diferenciado a disposição de seus clientes: lasanha, sarapatel, panqueca, macarronada, escondidinho de frango e muitas outras opções. Tem também deliciosas sobremesas.

Localizado na Rua Leopoldino Xavier, bairro José Paulino, em Atalaia, o RECANTO DA COMIDA CASEIRA é um empreendimento do casal Silvana e Chico Xavier.

Funciona de terça a domingo, das 11 às 14:30 horas e trabalha com delivery através de pedidos pelo WhatsApp 82 99406-9273.