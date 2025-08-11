Em parceria com a Rede de Atenção às Violências, Atalaia promove palestra para servidores da saúde, assistência social e educação

Evento contou com a presença da prefeita Ceci e anúncio da criação da Sala Lilás no CREAS. Foto: Jal Gomes.

Como parte da programação do Agosto Lilás no município, a Prefeitura de Atalaia, em parceria com a Rede de Atenção às Violências (RAV), realizou na manhã desta segunda-feira (11) uma palestra voltada para servidores das áreas de saúde, assistência social e educação. A ação aconteceu na Quadra de Esportes da Escola Antônio Amâncio.

O encontro teve como objetivo reforçar a importância da união entre diferentes setores para o enfrentamento e prevenção à violência contra a mulher, garantindo proteção, acolhimento e acesso à informação.

Durante o evento, a prefeita Ceci, uma das principais vozes no estado no combate à violência contra a mulher, destacou o compromisso de sua gestão com este tema. “É fundamental que todos estejamos unidos para proteger e apoiar mulheres em situação de violência. É uma luta que exige ação constante e integrada”, afirmou.

A prefeita também aproveitou a ocasião para anunciar a criação da Sala Lilás no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Atalaia. “Um espaço acolhedor, seguro e humanizado para atender mulheres vítimas de violência com respeito, sigilo e cuidado”, destacou a prefeita atalaiense.