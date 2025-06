Arraiá do Atalaia Prev celebra Festa Junina com servidores aposentados

Arraiá do Atalaia Prev celebra São João com servidores aposentados. Foto: Jal Gomes.

A alegria da época junina tomou conta da sede do Atalaia Prev na manhã e tarde desta quarta-feira (11), com a realização do tradicional Arraiá do Atalaia Prev. A festa junina é promovida pela autarquia previdenciária do município e tem como objetivo celebrar a cultura nordestina ao lado dos aposentados e pensionistas da rede municipal.

Com direito a muito forró, comidas típicas e clima de confraternização, o evento reforçou o compromisso da gestão com a valorização dos servidores públicos que tanto contribuíram para o crescimento de Atalaia.

Ao lado vice-prefeito Nicollas e de vereadores do município, a prefeita Ceci marcou presença destacou a importância deste momento.

“É uma honra poder participar desse arraiá tão especial. Nossos aposentados merecem todo reconhecimento, e essa festa é uma forma carinhosa de agradecer por tudo que fizeram e continuam representando para a nossa cidade”, afirmou a gestora.

Para o vice-prefeito Nicollas, é um momento especial de celebração, reencontros e muita animação com os aposentados do município.

"Parabéns à diretora Lucinha Rosendo e toda equipe pelo carinho e dedicação em cada detalhe. É assim que se valoriza quem tanto contribuiu com nossa cidade: com respeito, cuidado e festa boa do jeitinho que o atalaiense gosta", destacou Nicollas.

Além de fortalecer os laços com os servidores inativos, o Arraiá do Atalaia Prev também integra a programação cultural de junho da cidade, celebrando as tradições nordestinas em clima de acolhimento e gratidão.