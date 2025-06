Clínica Himagem completa 10 anos de sucesso e se consolida como referência em saúde em Atalaia e região.

Nesta terça-feira (10), a Clínica Himagem, situada no município de Atalaia (AL), celebrou seus 10 anos de atuação com uma programação especial voltada à comunidade e reafirmou seu compromisso com a excelência em saúde. Ao longo da última década, a clínica se tornou referência na região, com mais de 200 mil pessoas atendidas.

Com a missão de cuidar da saúde das famílias atalaienses e de municípios vizinhos, a Clínica Himagem investe continuamente em tecnologia de ponta, estrutura moderna e uma equipe composta por profissionais altamente qualificados. O resultado é um serviço que alia agilidade, qualidade e um atendimento humanizado.

Para marcar a data, a clínica organizou uma série de ações comemorativas que se estendem até o fim de semana. Entre as atividades estão exames com descontos especiais, aferição gratuita de sinais vitais, além de bate-papos com profissionais da saúde como biomédica, farmacêutica e nutricionista. Também foram disponibilizados exames de urgência com resultados entregues no mesmo dia. Um coffe-break com música ao vivo completou o clima de celebração.

A Clínica Himagem é um empreendimento idealizado pelo casal de empresários Nancy Ferro e Henrique Carvalho. Durante o evento, ressaltaram os pilares que sustentam a trajetória de sucesso da empresa: gratidão, compromisso e responsabilidade.

“Esse momento é em homenagem a todos os atalaienses, em agradecimento por esses 10 anos de parceria que nós temos aqui. A cidade ganhou muito com essa clínica e nós somos muito felizes por isso. Temos médicos muito prestigiados em todo o estado, que atendem aqui a população e com isso todo mundo fica bem, porque não precisa se deslocar daqui para Maceió para fazer exames, para se consultar com os médicos. E, temos uma parceria muito boa aqui com o município, que oferece esse serviço a toda a comunidade”, afirmou Nancy Ferro.

A comemoração contou com a presença de diversas autoridades locais, como a prefeita Ceci, o vice-prefeito Nicollas, vereadores e secretários municipais, que reforçaram o reconhecimento do papel fundamental da clínica na promoção da saúde no município.

“Estive prestigiando os 10 anos da Himagem, uma clínica que faz a diferença na vida de tanta gente em Atalaia. Saúde é prioridade, e a parceria também é cuidado. E quem ganha é a saúde do povo atalaiense”, destacou a prefeita Ceci.

Com uma década de dedicação à saúde da população, a Clínica Himagem segue como sinônimo de confiança, acolhimento e inovação no cuidado com a saúde.