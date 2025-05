Iluminação em LED já está sendo instalada entre o Jardins e o Bittencourt

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, deu início à substituição da iluminação pública em trechos estratégicos da cidade. A ação está levando mais modernidade, segurança e economia para os moradores com a instalação de luminárias de LED de alta potência.

A nova iluminação está sendo implantada em um trecho de 1.200 metros, iniciando no Loteamento Jardins, passando pela Cidade de Deus e seguindo até o Loteamento Boa Sorte, na entrada do Bittencourt. No total, serão 30 novos braços e luminárias instalados, substituindo os antigos equipamentos por tecnologia mais eficiente e duradoura.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, a ação é parte do plano de modernização da rede de iluminação pública do município. “Essa troca é mais do que uma atualização. É um ganho real para a cidade: o LED ilumina mais, gasta menos energia e dura muito mais. Estamos priorizando áreas com grande circulação de pessoas e veículos, garantindo mais visibilidade e segurança”, explicou o secretário.

Continua após a publicidade

A prefeita Ceci reforçou que a melhoria da iluminação pública é uma demanda antiga da população e representa um passo importante para preparar Atalaia para o futuro. “Estamos trabalhando para transformar nossa cidade com ações concretas. E a iluminação é uma delas. Uma rua bem iluminada é mais segura, mais viva, mais digna. Isso é o que queremos para Atalaia: qualidade de vida com responsabilidade”, ressaltou Ceci.

Continua após a publicidade

Além da economia de energia, a nova iluminação oferece melhor visibilidade noturna, promove a sensação de segurança e valoriza os espaços urbanos.

A substituição das luminárias continuará em outros pontos da cidade, conforme o cronograma da Secretaria de Infraestrutura.