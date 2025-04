Prefeita Ceci reforça parceria com a Secretaria da Mulher para fortalecer políticas públicas em Atalaia.

A prefeita de Atalaia, Ceci Herrmann (MDB), reafirmou seu compromisso com as políticas públicas voltadas às mulheres ao realizar, nesta quarta-feira (2), uma visita institucional à Secretaria da Mulher e Direitos Humanos de Alagoas. A agenda contou com a presença da secretária Maria José, da delegada da Mulher, Ana Luiza Nogueira, e da vereadora de Atalaia, Joana Darck (MDB).

O encontro teve como foco o fortalecimento da parceria entre a Prefeitura de Atalaia e o Governo do Estado, buscando ampliar as ações de proteção, acolhimento e empoderamento feminino no município. Durante a reunião, foram debatidas iniciativas para fortalecer a rede de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade, além de estratégias para a realização de eventos e palestras de conscientização.

A secretária Maria José destacou a importância dessa parceria e elogiou a atuação da prefeita Ceci Herrmann na defesa das pautas sociais. "É um prazer enorme receber a prefeita Ceci. Tivemos uma conversa muito produtiva, e ficou claro o olhar sensível e diferenciado que ela tem para as pautas sociais. Essa é uma luta que defendo há muitos anos na política, e as mulheres serão sempre prioridade para nós. Ceci, conte com a Secretaria do Estado da Mulher para qualquer situação em Atalaia. Em abril, daremos início às nossas palestras e eventos, para que as mulheres se fortaleçam cada vez mais. Muito obrigada”, ressaltou a secretária.

Continua após a publicidade

A prefeita Ceci Herrmann ressaltou que Atalaia está comprometida em garantir mais direitos e oportunidades para as mulheres do município, reforçando que essa parceria será essencial para a implementação de novas políticas públicas.

"O cuidado com as mulheres de Atalaia é uma prioridade da nossa gestão. Sabemos dos desafios que muitas delas enfrentam, e estamos aqui para fortalecer essa rede de apoio, garantindo mais segurança, acolhimento e oportunidades para todas. Seguiremos juntos, trabalhando para transformar a vida das mulheres atalaiense”, destacou a prefeita.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Atalaia reafirma seu compromisso com o avanço das políticas sociais, garantindo que cada mulher do município tenha voz, segurança e suporte para construir um futuro melhor.

Ainda durante a agenda, a prefeita realizou uma visita a Delegacia da Mulher para conhecer o espaço, fortalecendo as ações de combate à violência contra a mulher.