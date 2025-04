Em Atalaia, MST realiza formação dos Agentes Populares de Saúde do Campo.

Nesta terça-feira, 1º de abril, no Centro de Formação Zumbi dos Palmares, em Atalaia (AL), aconteceu o Encontro dos Agentes Populares do Campo do MST da Brigada Carlos Marighella, um passo importante no fortalecimento das ações do povo cuidando do povo.

O encontro também marcou o início do primeiro módulo das novas turmas do MST no Programa AgPopSUS, fortalecendo a iniciativa do MST em torno dos Agentes Populares do Campo, que atuam desde a pandemia nos acampamentos e assentamentos em Alagoas.

As turmas Marielle Franco e Carlos Marighella é uma parceria organizada pelo MST em parceria com a Fiocruz, ampliando a formação em saúde popular e reforçando o compromisso do Movimento com o cuidado coletivo e a construção da Reforma Agrária Popular.