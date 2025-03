Prefeitura realiza entregas importantes em Atalaia: novos fardamentos e EPIs para trabalhadores da Infraestrutura

Na manhã desta terça-feira (25), a prefeita de Atalaia, Ceci Herrmann, acompanhada do vice-prefeito Nicollas Theotônio e do secretário de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, esteve na Secretaria de Infraestrutura para a entrega de mais de 200 novos fardamentos e novos equipamentos de trabalho, com foco em garantir melhores condições de trabalho para os servidores municipais.

A ação contemplou garis, jardineiros e outros profissionais essenciais, com a entrega de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como calças, camisas, bonés, luvas e outros itens de segurança. “Hoje estamos reforçando os nossos compromissos com os nossos funcionários. Estamos entregando todos os EPIs necessários para que eles possam trabalhar sem preocupações. Essa entrega é um momento muito feliz para nós, pois mostra que estamos valorizando o trabalho de quem cuida da nossa cidade”, destacou Ceci.

Ela ressaltou ainda a importância do trabalho realizado pelas equipes de garis e jardineiros, que desempenham papel fundamental na manutenção da cidade. “Estamos sempre comprometidos em oferecer melhores condições para o nosso povo, e isso começa com o cuidado com os nossos funcionários. Vamos continuar trabalhando incansavelmente para fazer de Atalaia um lugar melhor para todos”, concluiu a prefeita.

Com essas entregas, a gestão da prefeita Ceci reforça seu compromisso com o desenvolvimento de Atalaia, promovendo melhorias em áreas essenciais, como infraestrutura, educação e qualidade de vida. “Esse é o novo tempo que vivemos em Atalaia. Estamos cada vez mais preparados para transformar nossa cidade em um lugar melhor para viver. E, com o trabalho de todos, vamos continuar avançando”, finalizou a prefeita.

Equipes de jardinagem mais equipadas

Além dos uniformes e EPIs entregues aos servidores, a Prefeitura de Atalaia também investiu na renovação e ampliação dos equipamentos da equipe de jardinagem. A prefeita anunciou a chegada de novas ferramentas, como motosserras, tesouras e outros equipamentos essenciais para o trabalho de jardinagem. “Agora, nossa equipe de jardinagem está completíssima, equipada com tudo o que é necessário para manter nossa cidade limpa, verde e bem cuidada”, disse Ceci.

A Prefeitura de Atalaia segue firme no seu propósito de cuidar das pessoas, investir na educação, fortalecer a infraestrutura e garantir uma cidade cada vez mais organizada e acolhedora para todos os atalaienses.