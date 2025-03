Prefeitura de Atalaia recebe formação para professores de Educação Física através do Programa Cultivar.

Na segunda-feira (17) e terça-feira (18), Atalaia foi palco de um evento marcante para a educação física do município, com a chegada do Programa Cultivar. Com 25 anos de experiência e mais de 20 mil professores capacitados em todo o Brasil, o Programa Cultivar trouxe uma formação inédita e de alta qualidade para os professores de educação física da cidade. O evento teve como objetivo aprimorar as práticas pedagógicas dos educadores e proporcionar ferramentas eficazes para o desenvolvimento do esporte e do movimento humano nas escolas.

Durante os dois dias de capacitação, os professores vivenciaram experiências enriquecedoras, que abordaram desde o incentivo à prática esportiva nas escolas até a aplicação de estratégias pedagógicas inovadoras. Entre os principais tópicos abordados, destacam-se:

O esporte na escola: Estratégias para despertar o gosto pela prática esportiva entre os alunos, criando um ambiente que favoreça a descoberta do prazer pelo movimento; Práticas pedagógicas de Voleibol, Badminton e Tênis: Atividades práticas e dinâmicas que permitiram aos educadores se aprofundar nesses esportes, com foco em uma abordagem inclusiva e acessível para todas as idades; O movimento humano e os campos de experiência da BNCC: Reflexões sobre a importância do movimento humano para o desenvolvimento integral dos estudantes e como isso se conecta aos campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); Conceitos básicos sobre Escolas Ativas: Como transformar as escolas em ambientes mais dinâmicos, estimulando a participação ativa dos alunos nas atividades propostas.

A formação foi projetada para ser completa, dinâmica e prática, com o objetivo de oferecer aos professores ferramentas valiosas para implementar as melhores práticas em sala de aula e melhorar a qualidade do ensino físico nas escolas.

Além disso, o programa atendeu diretamente a diversas unidades de ensino do município, beneficiando tanto a Educação Infantil quanto os Anos Finais do Ensino Fundamental.

A ação contemplou 5 creches e 8 escolas, sendo elas: CMEI Maria Luiza, CMEI Gélio Malheiros, CMEI Maria Alves Brasil, Creche Donília Pereira e CMEI Maria Helena. Já as escolas foram: Escola Lúcio Fidelis, Escola Francisco de Albuquerque Pontes, Escola João Cordeiro

Escola Suzana Craveiro, Escola Antônio Amâncio, Escola Antônio Vieira, Escola Dr. Domingos Correia e Escola Dr. João Carlos.

A chegada do Programa Cultivar em Atalaia reforça o compromisso da gestão em oferecer educação de qualidade e garantir o desenvolvimento integral de nossos alunos por meio de práticas pedagógicas inovadoras. A capacitação dos professores de educação física é fundamental para promover a saúde, o bem-estar e a inclusão de todos os estudantes, transformando a educação física em uma experiência divertida e educativa.