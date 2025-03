Jovem Aprendiz: Sescoop AL e Senac AL se reúnem com Copervales

Jovem Aprendiz é um programa do Governo Federal que tem como objetivo inserir e capacitar jovens entre 14 e 24 anos no mercado de trabalho - Foto: Assessoria.

Analistas de Desenvolvimento de Cooperativas do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo em Alagoas (Sescoop AL) se reuniram, na última quinta-feira (13), com representantes do Senac Agreste e da Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba – Copervales Agroindustrial – na sede da coop, que fica na zona rural de Atalaia.

Na pauta, o programa Jovem Aprendiz Administrativo 2025. O Sescoop e Senac também fecharam parceria para realização do programa na Copervales, da mesma forma como ocorreu na cooperativa Pindorama. Nesta visita, a equipe do Senac conheceu a estrutura da cooperativa, como auditório e sala de aula. A turma será formada por 10 alunos e o tema do primeiro módulo é: Desenvolvimento Socioemocional. O início está previsto para abril.

Segundo o coordenador do departamento pessoal da Copervales, Cleriston Minervino, inicialmente os alunos passam uma temporada com aulas teóricas - que são 100 dias úteis - e depois seguem para prática para trabalharem nos setores administrativos. “Esse apoio do Sescoop Alagoas é muito importante para que possamos colocar o programa em prática. Estamos preparando jovens para o mercado de trabalho da melhor maneira possível. Hoje, aqui na cooperativa, seis funcionários eram alunos do programa”, disse.

O Sescoop AL oferece o Jovem Aprendiz há cerca de seis anos à Copervales. 120 alunos já passaram pelo programa. Henrique Alves foi aluno entre 2023 e 2024. Ao finalizar o curso, recebeu uma proposta de trabalho da cooperativa e assumiu o cargo de auxiliar administrativo. “Foi uma grande oportunidade na minha vida. Eu não esperava e quando vi, tive essa surpresa. Sou muito grato por essa chance e aconteceu graças ao Programa Jovem Aprendiz”, contou.

Programa Jovem Aprendiz

O Jovem Aprendiz é um programa do Governo Federal que tem como objetivo inserir e capacitar jovens entre 14 e 24 anos no mercado de trabalho. A lei estabelece que empresas devem ter entre 5 e 15% de colaboradores nessa modalidade. Somando com os alunos deste ano, cerca de 600 jovens já participaram e participam do programa.

“O Sescoop Alagoas oferece esse serviço às cooperativas, ajudando-as a cumprir a legislação do jovem aprendiz, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para jovens iniciando a vida profissional e destaca como esse serviço beneficia tanto as cooperativas quanto os novos aprendizes”, disse a gerente de Desenvolvimento de Cooperativas, Marcia Freire.

“Mais uma vez o Sescoop cumpre seu papel em oferecer apoio e educação. O programa Jovem Aprendiz é mais que uma obrigação, pois além do seu poder social, ele ajuda também a fortalecer o cooperativismo”, concluiu o interventor nacional, Fernando Fernandes.