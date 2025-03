Prefeita Ceci anuncia construção de nova Unidade Básica de Saúde no Conjunto Maria de Nazaré durante inauguração da Creche CRIA em Atalaia

Atalaia viveu um dia de grandes conquistas. Durante a cerimônia de inauguração da Creche CRIA, localizada no Conjunto Maria de Nazaré, nesta quinta-feira (13), a prefeita Ceci fez um importante anúncio: a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na mesma localidade. A novidade foi recebida com entusiasmo pela população, que há muito esperava por melhorias no acesso à saúde na região.

A inauguração da creche, que leva o nome do vereador Toni Barros (in memoriam), foi um marco para a cidade, especialmente por ser um sonho antigo da comunidade. A unidade, além de ser uma realização de grande importância para a educação infantil de Atalaia, simboliza o compromisso da gestão municipal com a primeira infância. Com infraestrutura moderna, a nova unidade vai proporcionar educação de qualidade para crianças de 0 a 6 anos, oferecendo um ambiente seguro e pedagógico que vai impactar diretamente o desenvolvimento dos pequenos atalaiense.

A prefeita Ceci destacou, emocionada, que a inauguração da creche representa não apenas um avanço na educação, mas a concretização de um sonho coletivo que estava presente no imaginário da população há anos. "A primeira infância é a base de tudo. Esta creche é um grande avanço para nossas crianças, pois sabemos que investir na educação desde cedo é garantir um futuro melhor. Este era um sonho de toda a comunidade, e hoje ele se torna realidade", afirmou a prefeita, em sua fala durante a inauguração.

Anúncio da nova UBS: um compromisso com a saúde do atalaeinse

A prefeita também anunciou um projeto de grande importância para o Conjunto Maria de Nazaré: a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), que vai garantir mais acesso e qualidade nos atendimentos à saúde da população da região. A nova UBS será mais um passo significativo na ampliação dos serviços de saúde para os moradores de Atalaia, que, com a construção, terão acesso a atendimentos médicos, exames e tratamentos com mais agilidade e conforto.

"Também estamos cuidando da saúde da nossa gente. A nova UBS será um espaço moderno e acessível, oferecendo aos moradores do Conjunto Maria de Nazaré um atendimento mais eficiente e próximo de suas casas. A saúde também é um direito fundamental, e estamos cumprindo nosso compromisso de melhorar a vida de todos", disse a prefeita, ressaltando a importância dessa nova unidade para a qualidade de vida da população.

Com o anúncio da nova Unidade Básica de Saúde e a inauguração da Creche CRIA, a prefeita Ceci reafirma o compromisso de sua gestão com o desenvolvimento de Atalaia, priorizando a educação, saúde e bem-estar da população. A cidade segue avançando, com mais investimentos em áreas essenciais para garantir uma melhoria na qualidade de vida dos atalaiense. "Estamos fazendo a diferença na vida de nossas crianças e de nossas famílias. Este é um momento de celebração e de um futuro mais promissor para todos nós. A educação e a saúde são pilares do desenvolvimento, e estamos fortalecendo esses pilares para garantir uma cidade cada vez mais forte e justa", concluiu a prefeita.