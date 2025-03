Unique Loteamentos SPE LTDA, estabelecida na Rodovia Divaldo Suruagy, empresarial Unique Office, Sala 302, praia do Francês, Marechal Deodoro- AL, CEP 57160000, inscrita no CNPJ nº 55.726.664/0001-24, torna público que requereu à prefeitura do município de Atalaia- AL, a liberação para o registro do Loteamento Boa Sorte, localizado na fazenda Boa Sorte, no município de Atalaia- AL.

