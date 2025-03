Patrulha Maria da Penha realiza palestra de conscientização sobre violência doméstica no CMEI Maria Alves Brasil

Cumprindo mais uma vez seu papel preventivo na sociedade do Vale do Paraíba, a 3ª Companhia de Polícia Militar Independente (CPM/I), através da Patrulha Maria da Penha, realizou na manhã da última sexta-feira (7), uma palestra sobre a conscientização da violência contra a mulher no âmbito familiar.

O evento aconteceu no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Maria Alves Brasil, com a participação das professoras, colaboradoras e mães dos alunos.

“Momentos como esse são importantes para trazer informações sobre os limites e direitos das mulheres em suas relações”, destacou os Guardiões do Vale do Paraíba, em nota nas redes sociais.

Patrulha Maria da Penha no Vale do Paraíba

A 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CPMI/I) iniciou no último dia 19 de fevereiro o programa Patrulha Maria da Penha, na região do Vale do Paraíba. Essa é uma grande conquista para a região, pois representa um importante avanço no combate à violência contra a mulher, proporcionando maior segurança e proteção às vítimas.

Se você está sendo vítima de violência doméstica e precisa de ajuda, não se cale! Ligue 181. Além disso, é fundamental denunciar os casos de violência para que as autoridades possam tomar medidas eficazes.

A Patrulha Maria da Penha oferece acompanhamento preventivo periódico e garantia de maior proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar que possuem medidas protetivas de urgência vigentes.