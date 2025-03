Ministério das Comunicações cria Centro de Inclusão Digital no Assentamento Milton Santos, em Atalaia

Com objetivo de promover inclusão digital, o Ministério das Comunicações apoiou a criação de um laboratório de informática no assentamento Milton Santos, em Atalaia (AL). O local proporcionará capacitação tecnológica e alfabetização aos filhos de agricultores e quilombolas.

Através do programa Computadores para a Inclusão, a pasta doou, no fim de 2024, dez computadores ao espaço. Com as máquinas instaladas, as pessoas passam por uma triagem no Centro de Formação Zumbi dos Palmares até serem destinadas aos cursos ofertados.

“A inclusão digital é uma ferramenta poderosa para a redução das desigualdades e para fortalecer as comunidades rurais distantes dos grandes centros”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Além da relevância digital, o projeto reforça o lado social com alfabetização e graduação dos pequenos agricultores e quilombolas dos assentamentos e acampamentos do estado.

“Os computadores serão usados para cursos, pesquisas na internet e acesso a órgãos públicos. As pessoas poderão, por exemplo, emitir documentos”, conta Elenilza da Silva Santos, coordenadora do Centro de Formação.

No Centro, as turmas são compostas por mais de 30 alunos. Algumas chegam a contar com 50 pessoas, de diversas idades. Segundo a coordenadora do espaço, os jovens são os que mais demandam e buscam o uso do laboratório.

O Milton Santos é um dos três assentamentos localizados em uma região de 1.400 hectares. O local foi constituído em 2004. Ao todo, cerca de 120 famílias moram na localidade.

O que é o programa?

O ‘Computadores para Inclusão’ recondiciona máquinas e as doa para municípios de todo o Brasil, ensinando cursos de informática e promovendo a inclusão digital.

A “reforma” dos equipamentos é feita pelos próprios alunos. Ao todo já foram doados quase 60 mil computadores para mais de 1,1 mil cidades. No total, foram ofertados mais de 230 cursos, formando mais de 50 mil pessoas, de todas as idades.