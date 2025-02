Prefeitura de Atalaia abre cadastro de Feirantes e Ambulantes

Com o cadastro, os profissionais terão mais direitos, segurança e respaldo para exercer suas atividades com tranquilidade e de forma organizada.

A Prefeitura de Atalaia informa sobre a abertura das inscrições para o Cadastro de Feirantes e Ambulantes, uma medida que visa regularizar e organizar o comércio nas ruas e feiras da cidade, garantindo mais segurança e oportunidades para todos os trabalhadores informais.

Se você é feirante ou ambulante e deseja regularizar sua atividade, essa é a oportunidade de se legalizar e contribuir para o ordenamento do comércio em Atalaia. Com o cadastro, os profissionais terão mais direitos, segurança e respaldo para exercer suas atividades com tranquilidade e de forma organizada.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, diretamente na Secretaria Municipal de Infraestrutura, localizada na Avenida Barão José Miguel, no Centro do município.

Para facilitar o processo de cadastro, os interessados devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e Comprovante de residência. É fundamental trazer toda a documentação completa para garantir que o cadastro seja realizado de forma eficiente e sem contratempos.

Por que se cadastrar?

O cadastro dos feirantes e ambulantes tem como objetivo organizar o comércio local, oferecer mais segurança aos trabalhadores e consumidores, e garantir que a atividade seja legalizada. Ao se regularizar, o feirante ou ambulante terá acesso a um espaço mais seguro para trabalhar e poderá contribuir com a economia local de maneira formal.

A Prefeitura de Atalaia está comprometida em promover o ordenamento do comércio nas feiras e nas ruas da cidade, e este cadastro é um passo importante para garantir um ambiente mais organizado e seguro para todos. Aproveite para regularizar sua atividade e fazer parte de um comércio mais organizado e seguro para todos.