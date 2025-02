Reunião no Fórum de Atalaia alinha ações para garantir um carnaval seguro e organizado na cidade

Com a festa carnavalesca se aproximando, uma importante reunião foi realizada na manhã desta quarta-feira (19), no auditório do Fórum da Comarca de Atalaia, com os responsáveis pelos festejos de Atalaia.

A presença foi obrigatória para todos os representantes de blocos e festas carnavalescas. A reunião foi essencial para tratar de assuntos relacionados à organização do carnaval no município e garantir a segurança e o sucesso do evento.

Em suas redes sociais, a Prefeitura de Atalaia destacou que esta importante reunião de alinhamento mostra o comprometimento de todos em garantir uma melhor organização e segurança para os atalaienses.