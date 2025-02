Entrevista exclusiva com Jassione Amaral, nova coordenadora do Programa Bolsa Família em Atalaia.

Na manhã desta quinta-feira (13), o radialista Adaias Ferraz esteve na sede do Programa Bolsa Família no município de Atalaia, para realizar uma entrevista exclusiva com a assistente social Jassione Amaral, que desde janeiro, é a nova coordenadora deste programa, nomeada pela gestão da prefeita Ceci e do vice Nicollas.

Na oportunidade, Jassione Amaral destacou que o programa conta com uma equipe especializada, com uma ótima estrutura e com as condições necessárias para atender bem as famílias atalaienses.

“Trabalhar neste Programa é ter um olhar mais correto em relação a situação das famílias que mais necessitam em nossa cidade. Fazemos uma análise das famílias que estão em situação de desproteção social, para garantir que elas tenham acesso a esse benefício e com isso tenham uma melhoria em sua qualidade de vida e o sustento da sua família com dignidade”, destaca a coordenadora.

Confira logo abaixo a entrevista na íntegra: