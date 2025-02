Copervales supera recorde histórico de produção de açúcar na safra 2024/2025

A Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) superou, na safra 2024/2025, o recorde histórico de produção de açúcar que havia alcançado na safra 2019/2020. Com o encerramento da safra, a Copervales fechou esse ciclo com 95.389 toneladas de açúcar produzidas, distribuídos em 1.907.783 sacos.

Até então, o recorde de produção na cooperativa havia sido registrado durante a safra 2019/2020, quando foram produzidas 94.425 toneladas de açúcar cristal e VHP, distribuídas em 1.888.506 sacos. Desde sua fundação, no ano de 2015, a Copervales vem aumentando a sua produção e ampliando sua participação no mercado.

Os resultados alcançados pela cooperativa este ano são consequência de investimentos realizados para garantir a modernização do processo produtivo, tanto no campo quanto na área da indústria. Entre os investimentos, destacam-se a aquisição de novos veículos e a aquisição de uma mesa de limpeza a seco para recepção de cana.

“Os números alcançados pela Copervales representam o trabalho árduo de mais de 215 cooperados e de cerca de 5 mil trabalhadores, entre empregos diretos e indiretos. Vamos seguir com um trabalho sério, gerando emprego e renda para toda a região, com muita responsabilidade social e ambiental”, explica o presidente da Copervales, Túlio Tenório.

A cooperativa surgiu no ano de 2015 como alternativa ao fechamento de usinas de cana-de-açúcar em Alagoas e a crise pela qual passava o setor sucroenergético. Desde então, a Copervales se destaca como um modelo de boa gestão e pela importância para a economia alagoana, em especial na região do Vale do Satuba.