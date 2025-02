Em Brasília, vice-prefeito Nicollas participa de reunião com o Ministro dos Transportes Renan Filho.

Representando a prefeita Ceci, o vice-prefeito Nicollas está em Brasília onde participa de várias reuniões nos Ministérios, em busca de melhorias para o município de Atalaia. Na manhã desta quarta-feira (12), participou de uma reunião com o Ministro dos Transportes, o ex-governador Renan Filho, onde se discutiu os investimentos que serão destinados a Atalaia e aos demais municípios alagoanos.

Um dos grandes avanços será a Federalização da AL-210, que liga Atalaia, Viçosa e Chã Preta, que se transformará na BR-424, com pavimentação e adequação de 50,8 km.

“Esse é mais um passo importante para o desenvolvimento da nossa região! Atalaia conta com a gente e vamos seguir trabalhando para melhorar a vida do nosso povo, ao lado da prefeita Ceci”, destacou Nicollas.

Na oportunidade, o vice-prefeito Nicollas tratou também sobre a adequação da BR-316. “O comércio sobrevive muito daquela BR, tendo em vista a quantidade de tráfego de carros naquela rodovia. Gostaria muito que o senhor Ministro olhasse com carinho nessa adequação para a BR-316, para que a gente não sofra com as obras que aconteçam nela”.