IPTU 2025: cota única com 30% de desconto deve ser paga até 31 de março.

A Prefeitura de Atalaia anunciou o pagamento do IPTU 2025, com condições especiais para quem optar pelo pagamento em cota única. Os contribuintes que quitarem o imposto até 31 de março deste ano terão um desconto de 30% no valor total, uma excelente oportunidade para quem deseja economizar. Além disso, aqueles que não conseguirem efetuar o pagamento até essa data ainda terão direito a um desconto de 15% caso optem pelo pagamento até 30 de abril.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma das principais fontes de arrecadação do município, sendo utilizado para a manutenção e melhoria de serviços essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e segurança. A Prefeitura de Atalaia busca, por meio desses descontos, incentivar o cumprimento das obrigações tributárias e garantir mais recursos para o desenvolvimento da cidade.

De acordo com o Secretário Municipal de Finanças, Fábio Sarmento, o desconto de 30% para quem pagar o IPTU até 31 de março é uma medida para ajudar os moradores a manterem suas finanças em dia, ao mesmo tempo em que contribuem com o progresso de Atalaia. “Esse desconto é uma forma de reconhecer a pontualidade e o comprometimento dos cidadãos com o município. A arrecadação do IPTU é fundamental para a realização de diversas obras e serviços que beneficiam toda a população”, afirmou.

Além disso, quem não conseguir quitar o imposto até o final de março pode aproveitar o desconto de 15%, válido até 30 de abril, para regularizar a situação com a Prefeitura. Após esse prazo, não haverá mais descontos, e o valor do imposto poderá ser atualizado com juros e multas.

O IPTU é um imposto que contribui diretamente para a melhoria da infraestrutura e dos serviços públicos em Atalaia. O valor arrecadado é utilizado em diversas áreas, como pavimentação de ruas, manutenção de unidades de saúde e escolas, e na realização de obras de saneamento básico e iluminação pública.

“O IPTU é um recurso essencial para a cidade. É através dele que conseguimos manter e expandir nossos serviços e melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Com o pagamento em dia, podemos continuar investindo no crescimento de Atalaia, oferecendo mais infraestrutura e melhor atendimento à população”, destacou a prefeita de Atalaia, Ceci.

Como acessar o boleto de pagamento

Os contribuintes podem acessar os boletos de pagamento de forma prática e rápida:

Acesse o site oficial da Prefeitura de Atalaia (https://atalaia.al.gov.br).

No menu, clique na opção “Portal do Contribuinte”.

Preencha os dados solicitados, como o número do cadastro imobiliário ou o CPF/CNPJ do proprietário.

O boleto estará disponível para ser impresso e pago em qualquer banco autorizado.

Para aqueles que preferem atendimento presencial, o setor de tributos da Secretaria Municipal de Finanças, localizado ao lado da Prefeitura de Atalaia, também está à disposição para emitir os boletos e fornecer orientações sobre o pagamento.

A Prefeitura de Atalaia reforça a importância do pagamento pontual do IPTU, que é um instrumento essencial para garantir a continuidade dos serviços públicos e a realização de obras que beneficiam toda a população.