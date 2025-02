Prefeitura de Atalaia entrega mais de 100 próteses dentárias para pacientes da UBS Maria de Nazaré

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nesta segunda-feira (10), a entrega de 112 próteses dentárias para pacientes da Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria de Nazaré. A ação, que visa melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos atalaienses, foi realizada com o intuito de proporcionar a reabilitação oral de pacientes que necessitavam de próteses dentárias, mas que, por diversas razões, não tinham acesso a esse tipo de tratamento.

A entrega foi realizada durante um evento de conscientização sobre saúde bucal, e os pacientes que receberam as próteses dentárias foram previamente atendidos e avaliados pelos profissionais da UBS Maria de Nazaré, que identificaram as necessidades odontológicas mais urgentes da comunidade.

Melhora na qualidade de vida e autoestima

Continua após a publicidade

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Danielle Lobo, o projeto visa não apenas garantir o acesso à saúde, mas também proporcionar uma melhoria significativa na autoestima e na qualidade de vida dos pacientes. “A entrega dessas próteses dentárias é mais uma ação da nossa gestão para garantir a saúde bucal de qualidade para todos. Muitos dos pacientes que receberam as próteses dentárias tinham dificuldade para se alimentar, sorrir e, até mesmo, conversar. Agora, com a reabilitação oral, eles poderão melhorar a sua qualidade de vida e, mais importante, recuperar a autoestima”, explicou.

A entrega das próteses faz parte de um projeto contínuo de saúde bucal desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, que inclui atendimentos periódicos, consultas odontológicas, tratamentos preventivos e outros cuidados para a população. Essa é mais uma ação dentro do Programa de Saúde Bucal da Prefeitura de Atalaia, que visa ampliar o atendimento odontológico, garantir tratamentos de qualidade e combater problemas como a cárie dentária e as doenças periodontais. Além disso, a gestão municipal está planejando novos atendimentos e campanhas de conscientização para promover hábitos saudáveis de higiene bucal entre os moradores.

A SMS já anunciou que o próximo passo do programa será a ampliação do atendimento a outros pacientes que necessitam de próteses dentárias, assim como a realização de ações educativas em escolas e centros comunitários para promover a importância do cuidado diário com os dentes.

Com a continuidade dessas ações, a Prefeitura de Atalaia espera impactar ainda mais positivamente a saúde bucal da população, proporcionando a todos o direito a um sorriso saudável e uma vida mais digna.