Em Brasília, Atalaia recebe o Selo Ouro de Compromisso com a Alfabetização.

Atalaia recebeu a classificação Ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, em evento realizado na tarde desta segunda-feira (10), em Brasília-DF. Instituído pelo Decreto Presidencial nº 12.191/2024, o selo foi lançado em setembro do ano passado e integra o (CNCA) Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

O selo é um importante reconhecimento do trabalho desenvolvido pela gestão da prefeita Ceci, que ao longo desses quatros anos e dois meses vem investindo na formação de educadores, no aprimoramento do ensino e na implementação de políticas públicas voltadas para a alfabetização de crianças de 6 a 8 anos.

Representando a prefeita de Atalaia, Ceci, o vice-prefeito, Nicollas e a secretária municipal de Educação, Glauciane Veigas, estiveram presentes no evento para receber a premiação ao lado de gestores estaduais, municipais e distritais de todo o País. O evento contou ainda com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Educação, Camilo Santana, entre outras autoridades.

“Esta premiação reforça o nosso compromisso com a educação de qualidade para todas as crianças de Atalaia. Seguimos trabalhando para transformar a realidade educacional e garantir um futuro promissor para nossas gerações. Parabéns, educadores. Parabéns, Atalaia”, comentou o vice-prefeito Nicollas.

Para a prefeita Ceci, a conquista do Selo Ouro é um grande marco para Atalaia, colocando a cidade como referência nacional no esforço de garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas de maneira eficaz e no tempo adequado.

“Este selo é uma conquista de todos os atalaienses. Ele reflete o nosso compromisso com a educação, com a formação dos nossos alunos e com a construção de um futuro mais justo e próspero para nossa cidade. Vamos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais”, ressaltou a prefeita.

Ações que levaram Atalaia ao Selo Ouro

Dentre as principais ações que levaram Atalaia a receber o Selo Ouro, destacam-se a implementação de programas de formação continuada para professores, o uso de tecnologias educacionais para complementar o ensino, e o fortalecimento de parcerias com as famílias e a comunidade local. Além disso, a Prefeitura investiu em infraestrutura escolar, criando espaços de aprendizagem mais adequados e atraentes, e em projetos pedagógicos que garantem um acompanhamento mais individualizado para cada aluno.