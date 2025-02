Agricultura familiar em Atalaia é pauta de reunião entre o MST e gestão municipal

A agricultura família no município de Atalaia foi pauta de uma reunião ocorrida nesta última quinta-feira (6), na sede do Governo Municipal, entre integrantes da Coordenação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST e representantes da gestão, nas pessoas do vice-prefeito Nicollas e do procurador geral do município, Djalma Andrade.

Na oportunidade, o MST apresentou demandas para melhorar a vida de quem vive na zona rural através do fortalecimento da agricultura, gerando renda e dinamizando a economia do município.

“Um encontro produtivo que sinaliza para passos importantes que fortaleçam a agricultura familiar através da produção de alimentos e contribua ainda mais para o desenvolvimento de Atalaia”, destacou o MST em suas redes sociais.