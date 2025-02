Solenidade de posse da primeira Diretoria eleita da Subseção do Vale do Paraíba

Primeira diretoria eleita da Subseção do Vale do Paraíba.

A primeira diretoria eleita da Subseção do Vale do Paraíba da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas foi empossada, na noite desta quinta-feira (6), durante solenidade realizada em sua sede localizada no bairro José Paulino, município de Atalaia.

Eleita com 98,63% dos votos válidos dos advogados e advogadas inscritos na subseção do Vale do Paraíba, a diretoria tem como presidente Márcio Roberto Tenório de Albuquerque Junior, vice-presidente Marília Pontes Carnaúba Santos, secretária-geral Mizia Guilherme Sampaio, secretário-geral adjunto Carlos Hidalgo e tesoureiro Carlos Bernardo.

A solenidade contou com as ilustres presenças do presidente da OAB Alagoas, Vagner Paes, do desembargador do TJ-AL, o atalaiense Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, do deputado estadual Lelo Maia, do ex-conselheiro federal da OAB Everaldo Patriota, de advogados e advogadas da subseção, entre outros convidados.

Para o presidente da OAB Alagoas, Vagner Paes, a Subseção é um marco que simboliza a força, a união e o compromisso da advocacia local, com a valorização da classe e a defesa da justiça. “É a consolidação de um sonho coletivo, construído com diálogo, dedicação e muita determinação”, destacou.

Grande idealizador de uma subseção na região do Vale do Paraíba, o presidente Márcio Roberto Júnior, destacou a união da advocacia da região. “Nosso objetivo é unir, fortalecer cada dia mais a advocacia na nossa região, porque uma advocacia unida ela é respeitada”.

Na ocasião, o presidente Márcio Júnior anunciou a propositura para que o prédio da Subseção do Vale do Paraíba receba o nome do ex-senador da República, Benedito de Lira, que como advogado também prestou relevantes trabalhos para toda a sociedade alagoana. “Uma obra tão importante para a história da nossa OAB e para o Vale do Paraíba, ela também tem que ter um nome que represente a advocacia e a sociedade da nossa região”.

A prefeita Ceci destacou a importância do papel de liderança exercido pelo presidente Márcio Roberto Júnior. “Tenho certeza de que, com sua liderança a advocacia da nossa região seguirá forte, unida e ainda mais comprometida com a justiça e o bem-estar da nossa comunidade.

Inaugurada em maio do ano passado, a sede da Subseção do Vale do Paraíba conta uma ótima estrutura que proporciona mais conforto e dignidade, os profissionais da região vão passar a contar com todo um suporte da OAB, sem que seja necessário o deslocamento para Maceió ou outras localidades. Engloba os municípios de Atalaia, Boca da Mata, Cajueiro, Capela, Chã Preta, Mar Vermelho, Pilar e Viçosa.