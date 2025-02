AP3 é escolhida como membro titular do Conselho Municipal de Assistência Social no biênio de 2025 a 2027.

Nesta terça-feira (4), a Associação AP3, representada por sua presidente, Maria Aparecida da Silva, a Cida da Ouricuri, foi convidada pela secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, para participar da eleição das entidades que farão parte do Conselho Municipal de Assistência Social no biênio de 2025 a 2027.

As entidades foram selecionadas dentro do Edital N° 01/2025 para representar as categorias de prestadores de serviços, de usuários e de trabalhadores do SUAS (Sistema Único de Saúde).

A AP3 foi eleita como entidade Titular e tem como suplente a Associação Cultural Sanfona do Rei, representada pelo senhor Max Antônio de Melo Medeiros. O Conselho tomou posse naquela mesma data, sob a presidência da Assistente Social Jassione Amaral.

Segundo a Cida da Ouricuri, o Conselho Municipal tem papel importante na defesa dos direitos sociais do cidadão, previstos na Política de Assistência Social do município, conforme Lei Federal e as diretrizes do Centro de Referência da Assistência Social CRAS e do Centro de Referência Especializado CREAS. Essas unidades são porta aberta para os usuários ao Sistema Único de Saúde, o SUAS”.

Cida também parabenizou a todas as entidades eleitas e demais membros do Conselho. “Isso demonstra o reconhecimento das organizações sociais como parceiras, visando melhor qualidade e atendimento à população de Atalaia”, completou.