Prefeitura de Atalaia entrega nova sede do Setor de Tributos.

Como parte da comemoração pelo aniversário de 261 anos de Atalaia, na manhã deste sábado, 1º de fevereiro, a Prefeitura de Atalaia realizou a entrega da nova sede do Setor de Tribuna. Com o novo prédio, a gestão municipal visa melhorar a estrutura administrativa da cidade e oferecer mais agilidade e transparência no atendimento ao público.

“A nova sede representa um passo significativo no fortalecimento da nossa gestão pública, garantindo mais eficiência e qualidade nos serviços prestados à população”, destaca a prefeita Ceci.

Como uma justa homenagem a quem tanto fez pelo município de Atalaia, a nova sede recebeu o nome do ex-senador Benedito de Lira, falecido no último dia 14 de janeiro. O vereador por Maceió, Marcelo Palmeira e o atual prefeito de Barra de São Miguel, Henrique Alves, estiveram presentes na solenidade, representando a família do homenageado.

Continua após a publicidade

“O ex-senador Benedito de Lira deixou um legado de compromisso e dedicação ao nosso estado. Essa justa homenagem é uma forma de eternizar sua contribuição para o nosso progresso”, comentou a prefeita.

A solenidade foi acompanhada também pelo vice-prefeito Nicollas, vereadores, secretários e funcionários do Setor de Tributos.

Ex-senador Benedito de Lira.