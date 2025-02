Atalaia comemora 261 anos com vasta programação cultural.

Para celebrar o aniversário de 261 anos do município, comemorado neste sábado (1º), a Prefeitura de Atalaia preparou um dia repleto de solenidades e atividades culturais. Foi um importante momento de valorização da cultura e história de Atalaia, para comemorar mais um ano de conquistas e avanços.

A programação iniciou com a tradicional missa em ação de graças na Matriz de Nossa Senhora das Brotas. A celebração religiosa contou com a presença da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e demais autoridades municipais.

Logo após, aconteceu uma linda alvorada cultural, onde em vários pontos da cidade houve apresentações culturais da Cavalhada, Guerreiro, Pastoril, Maculelê, Capoeira e Banda Fanfarra. Antes do hasteamento das bandeiras, apresentação musical com artistas da terra, declamação do poema Atalaia pela cordelista da terra Rosilda Ferreira e a entrega de exemplares dos livros “Minha Atalaia das Alagoas” e “Filhos ilustres de Atalaia” à prefeita Ceci e ao vice-prefeito Nicollas.

Para a prefeita Ceci, foi um momento de grande significado, que simboliza a transformação que nossa cidade vive e o orgulho de todos nós. “Como prefeita e mulher, é uma honra liderar Atalaia nesse novo momento de progresso, onde cada conquista reflete o trabalho e o empenho de nossa gente. Juntas e juntos, seguimos construindo uma Atalaia cada vez mais forte e próspera. Viva a nossa Atalaia”.