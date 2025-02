Educação prorroga prazo de matrículas até 4 de fevereiro nas escolas municipais; saiba como fazer

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que o prazo para as matrículas de novos alunos da rede municipal foi prorrogado até o dia 4 de fevereiro. A medida visa garantir que mais famílias possam garantir a vaga dos seus filhos nas unidades de ensino da cidade.

Os interessados devem comparecer às escolas municipais com a documentação necessária para realizar o cadastro. A prorrogação do prazo é uma oportunidade para que todos os alunos possam ter acesso a um ensino de qualidade, proporcionando um início de ano letivo com mais inclusão e oportunidade para todos.

Orientações para a matrícula

Os pais ou responsáveis que ainda não efetivaram a matrícula, devem comparecer à unidade escolar mais próxima, portando os seguintes documentos do estudante:

Certidão de Nascimento;

RG e CPF (se houver);

Cartão do SUS;

Cartão de Vacina.

Documentos dos pais ou responsáveis:

RG e CPF;

Termo de Guarda (se aplicável);

Comprovante de residência.