Prefeitura de Atalaia entrega a reforma da sede do Controle de Endemias

Para comemorar os 261 anos da cidade, a Prefeitura de Atalaia preparou uma programação especial que contou com importantes inaugurações em várias regiões do município. Nesta sexta-feira (31), ocorreu a entrega da reforma da sede do Controle de Endemias “José Ronaldo de Melo Silva”.

A nova sede está totalmente revitalizada para melhor atender a população e garantir um ambiente de trabalho mais eficiente para os profissionais.

“Um espaço moderno e estruturado para fortalecer ainda mais nosso trabalho na prevenção e cuidado com a saúde da nossa população. A saúde não para, e estamos investindo em cada detalhe para oferecer o melhor atendimento possível a todos”, comentou a prefeita Ceci.

A solenidade de inauguração foi acompanhada também pelo vice-prefeito Nicollas, vereadores, secretários, funcionários e população presente.