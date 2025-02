Prefeita Ceci e vice Nicollas entregam pavimentação da Rua da Linha.

Hoje foi dia de grande alegria para os moradores da Rua da Linha, localizada no centro de Atalaia, que viram um sonho antigo se tornar realidade, com a completa pavimentação daquela localidade que antes sofria com a poeira e a lama. Esta é mais uma obra do Atalaia Novas Caminhos, que é o maior programa de pavimentação de vias já realizado no município.

A obra foi entregue nesta sexta-feira (31), pela prefeita Ceci e pelo vice-prefeito Nicollas, e faz parte da programação do aniversário de 261 anos de Atalaia.

Na oportunidade, a prefeita Ceci destacou que a alegria no rosto dos atalaienses é a prova de que a gestão está no caminho certo. “Cada entrega é uma conquista para a nossa cidade, e o melhor é que o trabalho não para. Seguimos comemorando os 261 anos de Atalaia com muito trabalho e transformação”, destacou a prefeita atalaiense.

A prefeita Ceci, o vice-prefeito Nicollas, vereadores, secretários e população presente, participaram da solenidade.