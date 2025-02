Prefeitura de Atalaia entrega pavimentação de diversas ruas do Povoado Jenipapeiro.

Na gestão da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas, o Povoado Jenipapeiro vem recebendo o carinho e a atenção que tanto necessitava. Nesta sexta-feira (31), como parte da programação pelo aniversário de 261 anos do município, o Governo Municipal realizou a entrega da pavimentação de diversas ruas daquela localidade.

A entrega da pavimentação no Povoado Jenipapeiro faz parte do Programa Atalaia Novos Caminhos, que tem como objetivo proporcionar mais qualidade de vida e desenvolvimento para as comunidades de Atalaia.

“O Jenipapeiro vive um novo momento, e a prefeitura não vai parar por aqui! Estamos trabalhando incansavelmente para levar progresso e melhorias para toda a cidade. A transformação de Atalaia é real, e ela já está acontecendo em cada canto do nosso município”, comentou a prefeita Ceci.

A solenidade contou com as presenças da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas, vereadores, secretários e população presente.