Prefeitura inaugura pavimentação e entrega praça no Povoado Boca da Mata

Prefeitura de Atalaia inaugura obras no Povoado Boca da Mata.

Seguem as comemorações pelo aniversário de 261 anos do município de Atalaia. Na manhã desta sexta-feira (31), a Prefeitura de Atalaia inaugurou a tão sonhada pavimentação do Povoado Boca da Mata e ainda realizou a entrega da Praça Padre Cícero Romão Batista, que se torna um novo espaço de convivência, lazer e bem-estar para a comunidade.

Essas obras foram realizadas através do Programa Novos Caminhos, que vem transformando a realidade das vias públicas do município, melhorando a qualidade de vida de milhares de atalaienses.

“Atalaia está se transformando, e cada obra entregue é um passo a mais para a cidade que queremos: moderna, acessível e cheia de qualidade de vida para todos. Vamos continuar trabalhando para fazer a nossa cidade cada vez melhor”, destacou a prefeita Ceci.

Além da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas, estas importantes inaugurações foram acompanhadas pelos vereadores, secretários municipais e população presente.