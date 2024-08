Walkyria do Dr. Elvio Brasil inicia campanha à Câmara Municipal em caminhada ao lado de Ceci e Nicollas.

Na tarde deste último sábado (17), a candidata Walkyria Ferro deu o pontapé inicial da sua campanha à Câmara de Atalaia, com uma grande caminhada pelas principais ruas da cidade. Candidata pelo Progressistas, Walkyria mostrou que vem forte em busca de uma das vagas da legenda, para representar os atalaienses na Legislatura 2025 a 2028.

Na oportunidade, ao lado de um grande número de seus apoiadores, Walkyria Ferro participou da caminhada organizada pela prefeita Ceci, candidata à reeleição e do candidato a vice-prefeito, Nicollas.

Popularmente conhecida como Walkyria do Dr. Elvio Brasil, ela vem destacando o nome de seu saudoso esposo, o Dr. Elvio Brasil, que foi um respeitado delegado de polícia e destacado político em Atalaia, sendo vereador por vários mandatos e vice-prefeito do município em duas oportunidades.

Continua após a publicidade

Em suas redes sociais, a candidata destacou sua emoção em voltar a participar de um palanque político, justamente no mesmo local onde discursou pela primeira vez na campanha do Dr. Elvio Brasil a vice-prefeito, no ano de 2012.

“A emoção tomou conta e não deixou ser transmitido em palavras, tudo que a mente estava preparada para dizer. Apesar da emoção, pude agradecer a essa minha equipe maravilhosa que nunca soltou a minha mão, são os eternos amarelinhos do doutor Elvio Brasil, que hoje seguem de mãos dadas sendo os amarelinhos da Walkyria Ferro. Só gratidão a Deus e a essa minha equipe maravilhosa, que já se tornaram parte da família”, ressaltou Walkyria.