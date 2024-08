Justiça Eleitoral reconhece situação regular nos documentos apresentados pela pré-candidata a vereadora Cida da Ouricuri.

A Justiça Eleitoral reconheceu a situação regular nos documentos apresentados pela pré-candidata a vereadora pelo MDB, Cida da Ouricuri, para as eleições de 2024. Após um período de expectativa, a decisão traz alívio para seu grupo de apoiadores.

Inclusive, sua candidatura já aparece no site do TSE, junto com as outras candidaturas a vereador pelo município de Atalaia.

Cida da Ouricuri expressou sua gratidão a todos que apoiaram durante este período e que confiam em seu compromisso com a comunidade. “O foco agora se volta para a decisão dos eleitores. Ouricuri precisa de um representante que se dedique a fazer o bem por todos e a impulsionar o desenvolvimento da comunidade”, destaca a pré-candidata.

Continua após a publicidade

"Nosso lema é fazer o bem por todos e desenvolver nossa comunidade. A hora é essa", afirmou Cida.