Artista atalaiense Everson Santos entrega obra de arte ao Adriano Imperador

Adriano recebe obra de arte das mãos do artista atalaiense Everson Santos.

O artista atalaiense Everson Santos, que faz grande sucesso em suas redes sociais com a postagem de seus desenhos realistas de vários ídolos do futebol brasileiro, entregou pessoalmente ao ex-jogador Adriano Imperador, sua mais recente obra de arte que retrata um dos maiores ídolos do Flamengo.

A oportunidade aconteceu na tarde deste domingo (28), na residência do ídolo do esporte atalaiense, Aloísio Chulapa, que reuniu amigos para recepcionar Adriano em sua visita a Atalaia.

A obra de arte, que retrata Adriano quando atuava pelo Inter de Milão na temporada 2006/2007, foi muito elogiada pelo Imperador, que fez questão de compartilhar um vídeo em suas redes sociais que conta com mais de 9,5 milhões de seguidores.

Continua após a publicidade