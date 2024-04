Joana D'arck deixa Secretaria de Esportes para ser pré-candidata a vereadora de Atalaia

Nesta última semana, Joana D'arck deixou a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do município de Atalaia para disputar uma vaga na Casa Hilton Agra de Albuquerque, na eleição deste ano. A exoneração já foi publicada no Diário Oficial do município. Filiada ao MDB, Joana D'arck já tinha confirmado sua pré-candidatura a vereadora do município de Atalaia.

Nome de confiança da prefeita Ceci e um dos principais destaques da atual gestão, Joana D'arck iniciou 2021 ocupando o cargo de Chefe de Gabinete. Mas, naquele mesmo ano, a convite da prefeita atalaiense, assumiu o desafio de comandar a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, onde permaneceu até sua exoneração a pedido, realizando um excelente trabalho.

Na gestão da então secretária Joana D'arck, aquela Secretaria deixou de ser apenas a do futebol, para atender uma grande quantidade de modalidades. Também se destacou no apoio e incentivo a projetos sociais na area do esportes, que são desenvolvidos em várias regiões do município.

Como forma de agradecimento pelo trabalho realizado, a prefeita Ceci, funcionários da pasta e participantes dos projetos sociais, promoveram um emocionante momento de despedida, realizado no estádio O Luizão.

"Hoje, se encerra um ciclo dessa minah amiga-irmã, que está comigo há muito tempo e hoje inicia uma nova jornada. A Joana é competente em tudo que faz. A Joana que eu conheço consegue qualquer coisa, a Joana que eu conheço dá conta de tudo. Quem conhece sabe que a Joana quando pega um desafio, pega pra valer", destacou a prefeita Ceci, elogiando o trabalho que foi realizando na Secretaria de Esportes.

"A Secretaria de Esportes mostrou que é possível sim incluir as outras modalidades. A Joana está saindo da Secretaria, mas deixando um legado que ninguém deixou. Você sai hoje com um coração cheio de orgulho e de missão cumprida, pois sabe que fez o dever de casa bem feito", destacou a prefeita.

De acordo com a Lei Eleitoral, os secretários municipais – ou membros de órgãos congêneres – que quiserem concorrer a uma vaga de vereador devem se afastar seis meses antes do pleito.