Quinho do Portão se filia ao Progressistas e confirma sua pré-candidatura a vereador do município de Atalaia

ex-vereador Quinho do Portão ao lado da prefeita Ceci e do presidente municipal do PP, Nicollas.

O empresário e ex-vereador Quinho do Portão assinou na manhã desta quinta-feira (4), sua filiação ao Partido Progressistas, confirmando sua pré-candidatura a vereador do município de Atalaia, nas eleições municipais de 2024.

Quinho do Portão esteve presente no ato de filiação realizado pelo diretório municipal, no bairro José Paulino. Além dos pré-candidatos, o evento contou com a presença do presidente municipal do PP, Nicollas Theotônio e da prefeita Ceci.

Vereador por Atalaia na Legislatura 2017/2020, onde realizou um mandato atuante e muito próximo da população atalaiense. Em suas redes sociais publicou que está pronto para mais um desafio e que vai a luta para voltar a representar a população na Casa Hilton Agra de Albuquerque.